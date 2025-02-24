В Башкирии озеро забрало жизнь молодой женщины

Posted 24 февраля, 06:38
Published 24 февраля, 06:38
Modified 24 февраля, 06:40
Updated 24 февраля, 06:40
В воскресенье, 23 февраля, в службу спасения поступил тревожный сигнал об исчезновении молодой женщины в Туймазинском районе. Обеспокоенный отец сообщил о пропаже своей 35-летней дочери, что стало поводом для организации поисковой операции.
Как стало известно, надежды на счастливый исход не оправдались. Вскоре тело пропавшей было обнаружено в водах озера Тубак-Куль. Спасатели извлекли тело на берег, женщина была уже мертва. Теперь компетентные органы проводят необходимые следственные мероприятия, чтобы установить причины и обстоятельства трагического происшествия.
В МЧС Башкортостана отмечают, что это уже третий случай гибели людей на водных объектах с начала 2025 года.
Как ранее сообщал Mkset, тревога коллег и оперативная работа спасателей помогли вызволить мужчину из труднодоступного района Куюргазинского района.