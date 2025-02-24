mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 февраля, 06:38

Published 24 февраля, 06:38

Modified 24 февраля, 06:40

Updated 24 февраля, 06:40

В Башкирии озеро забрало жизнь молодой женщины

В Башкирии озеро забрало жизнь молодой женщины

24 февраля 2025, 06:38
Фото: МЧС РБ.
Трагический инцидент произошел в селе Ильчимбетово, где поиски пропавшей завершились обнаружением тела в озере Тубак-Куль, сообщает в понедельник, 24 февраля, МЧС Башкортостана.

В воскресенье, 23 февраля, в службу спасения поступил тревожный сигнал об исчезновении молодой женщины в Туймазинском районе. Обеспокоенный отец сообщил о пропаже своей 35-летней дочери, что стало поводом для организации поисковой операции.

Как стало известно, надежды на счастливый исход не оправдались. Вскоре тело пропавшей было обнаружено в водах озера Тубак-Куль. Спасатели извлекли тело на берег, женщина была уже мертва. Теперь компетентные органы проводят необходимые следственные мероприятия, чтобы установить причины и обстоятельства трагического происшествия.

В МЧС Башкортостана отмечают, что это уже третий случай гибели людей на водных объектах с начала 2025 года.

Как ранее сообщал Mkset, тревога коллег и оперативная работа спасателей помогли вызволить мужчину из труднодоступного района Куюргазинского района.

Башкирский работник попал в ловушку
Узнать подробнее
Читайте также:
Башкирский работник попал в ловушкуШкольники в Башкирии будут получать по ₽150’000Популярный маршрут «воскресили» в Уфе
#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Поиски#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Трагедия#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Туймазинский район#Гибель#Водные объекты#Следственные мероприятия#МЧС Башкортостана#Озеро Тубак-Куль
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика