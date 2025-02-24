В Башкирии озеро забрало жизнь молодой женщины

Как стало известно, надежды на счастливый исход не оправдались. Вскоре тело пропавшей было обнаружено в водах озера Тубак-Куль. Спасатели извлекли тело на берег, женщина была уже мертва. Теперь компетентные органы проводят необходимые следственные мероприятия, чтобы установить причины и обстоятельства трагического происшествия.