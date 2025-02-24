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Posted 24 февраля, 08:11

Published 24 февраля, 08:11

Modified 24 февраля, 08:13

Updated 24 февраля, 08:13

Набор услуг и товаров подорожал в Башкирии

Уфимцы выживают на копейки

24 февраля 2025, 08:11
Фото: mkset.ru.

Набор услуг и товаров подорожал в Башкирии

Всего за месяц стоимость фиксированного набора товаров и услуг для жителей Республики Башкортостан выросла на 3,4%, сообщает в понедельник, 24 февраля, Башстат.

Так, по данным регионального статистического ведомства, цена выживания в Башкирии к концу февраля 2025 года составила ₽21`357. В сравнении с началом года стоимость фиксированного набора товаров и услуг на душу населения в Республике Башкортостан подорожала на 3,4%.

Фиксированный набор товаров и услуг — это набор определённых продуктов и услуг, цены на которые анализируются и сравниваются для понимания изменений в стоимости жизни и доступности товаров и услуг для населения. Конкретный состав фиксированного набора может варьироваться в зависимости от целей анализа и региона, но обычно он включает в себя основные категории товаров и услуг, необходимые для удовлетворения базовых потребностей человека — от покупки хлеба до оплаты услуг ЖКХ.

Впрочем, жить в Уфе и других городах Башкирии в разрезе всей России оказалось не так уж и дорого. Так, в среднем по стране цена выживания к весне 2025 года составляет ₽24`129. То есть в Башкирии жить почти на ₽3`000 дешевле, чем в других регионах.

Кроме того, средняя стоимость набора услуг и товаров в макрорегионе, ПФО, составляет ₽21`667. Это, хоть и на ₽300, но дороже, чем в Республике Башкортостан.

Сколько стоит выжить в Башкирии — данные статистики
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