Уфимцы выживают на копейки

Фиксированный набор товаров и услуг — это набор определённых продуктов и услуг, цены на которые анализируются и сравниваются для понимания изменений в стоимости жизни и доступности товаров и услуг для населения. Конкретный состав фиксированного набора может варьироваться в зависимости от целей анализа и региона, но обычно он включает в себя основные категории товаров и услуг, необходимые для удовлетворения базовых потребностей человека — от покупки хлеба до оплаты услуг ЖКХ.