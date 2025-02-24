Уфимцы работают за долги — каждый должен почти ₽600`000

В Республике Башкортостан ситуация хоть и лучше, но тревожная тенденция есть. Так, регион попал в топ-5 антилидеров, заняв 80 место с начала или пятую строчку с конца. По данным авторов исследования, соотношение долгов и доходов на начало 2025 года в Башкирии составляет 79,5%, то есть на выживание у среднестатистического экономически активного уфимца остается около 20%. В среднем каждый житель региона должен банкам по ₽546`300. За год сумма долгов перед банками выросла на ₽45`700.