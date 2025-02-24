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Posted 24 февраля, 08:45

Published 24 февраля, 08:45

Modified 24 февраля, 08:47

Updated 24 февраля, 08:47

Башкирия заняла 80 место в рейтинге закредитованности

Уфимцы работают за долги — каждый должен почти ₽600`000

24 февраля 2025, 08:45
Фото: mkset.ru.

Башкирия заняла 80 место в рейтинге закредитованности

Жители региона погрязли в банковских кредитах — почти 80% заработка уходит на погашение обязательств по займам, сообщает в понедельник, 24 февраля, РИА Рейтинг.

Республика Башкортостан оказалась антилидером рейтинга закредитованности населения. Аналитическое исследование по итогам 2024 года представило РИА Рейтинг. Антилидером рейтинга, то есть регионом, где население практически весь свой доход отдаёт за кредиты, стала Республика Тыва. Там соотношение банковских кредитов и дохода составляет почти 152%, то есть население должно больше, чем в среднем зарабатывает.

В Республике Башкортостан ситуация хоть и лучше, но тревожная тенденция есть. Так, регион попал в топ-5 антилидеров, заняв 80 место с начала или пятую строчку с конца. По данным авторов исследования, соотношение долгов и доходов на начало 2025 года в Башкирии составляет 79,5%, то есть на выживание у среднестатистического экономически активного уфимца остается около 20%. В среднем каждый житель региона должен банкам по ₽546`300. За год сумма долгов перед банками выросла на ₽45`700.

Самая низкая долговая нагрузка по итогам 2024 года оказалась в Ингушетии, Крыму и Дагестане. Жители этих регионов должны банкам примерно до ₽169`000. За год сумма долго уменьшилась у жителей Коми, Югры и Ненецкого автономного округа.

Уфимцы выживают на копейки
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