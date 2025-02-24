Уфимцам обидно умирать раньше и работать больше

Posted 24 февраля, 08:32
Published 24 февраля, 08:32
Modified 24 февраля, 08:35
Updated 24 февраля, 08:35
Свою позицию 54% опрошенных, которые не согласны работать дольше женщин, обосновали вполне аргументированно. Эти мужчины считают, что равноправие полов в обществе должно быть во всём — в том числе, и в вопросе возраста выхода на пенсию. Кроме того, участники опроса акцентировали внимание на том, что в России мужчины и так умирают раньше, то есть после 65 лет у них не будет времени и сил наслаждаться старостью.
В тоже время, почти треть опрошенных уфимцев, а именно — 35% мужчин, считают, что женщин надо беречь и раньше отправлять на заслуженный отдых. Это мнение разделяют и практически все опрошенные авторами исследования женщины из Уфы. Кроме того, более половины респонденток опроса отметили, что помимо официальной работы женщины взваливают на себя быт, воспитание и рождение детей.