Уфимцам обидно умирать раньше и работать больше

Свою позицию 54% опрошенных, которые не согласны работать дольше женщин, обосновали вполне аргументированно. Эти мужчины считают, что равноправие полов в обществе должно быть во всём — в том числе, и в вопросе возраста выхода на пенсию. Кроме того, участники опроса акцентировали внимание на том, что в России мужчины и так умирают раньше, то есть после 65 лет у них не будет времени и сил наслаждаться старостью.