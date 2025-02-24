Уфимцам назвали норму блинов на Масленицу

Posted 24 февраля, 10:45
Published 24 февраля, 10:45
Modified 24 февраля, 17:34
Updated 24 февраля, 17:34
Масленица — это не только проводы зимы и радостное ожидание весны, но и, конечно же, горы аппетитных блинов. Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин напоминает, что блины, хоть и безумно вкусные — еда довольно калорийная. А значит, нужно знать меру, чтобы не навредить своему здоровью.
Минздрав РБ подготовил специальный «блинный гайд», в котором указано, что в 100 граммах блинов (а это примерно один блин среднего размера) содержится около 150 ккал. Оптимальной порцией считается 3-4 блина, при условии, что в остальное время дня вы будете умеренны в еде.
Как считают эксперты, отказываться полностью от блинов в Масленицу не нужно, но важно помнить о разумной мере и выбирать полезные начинки.