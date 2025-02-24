Уфимцам назвали норму блинов на Масленицу

Масленица — это не только проводы зимы и радостное ожидание весны, но и, конечно же, горы аппетитных блинов. Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин напоминает, что блины, хоть и безумно вкусные — еда довольно калорийная. А значит, нужно знать меру, чтобы не навредить своему здоровью.