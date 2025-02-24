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Posted 24 февраля, 10:45

Published 24 февраля, 10:45

Modified 24 февраля, 17:34

Updated 24 февраля, 17:34

Уфимцам назвали норму блинов на Масленицу

Уфимцам назвали норму блинов на Масленицу

24 февраля 2025, 10:45
Фото: 1MI.
Министерство здравоохранения Республики Башкортостан в понедельник, 24 февраля, предостерегает жителей региона от необдуманного «блинного обжорства».
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Масленица — это не только проводы зимы и радостное ожидание весны, но и, конечно же, горы аппетитных блинов. Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин напоминает, что блины, хоть и безумно вкусные — еда довольно калорийная. А значит, нужно знать меру, чтобы не навредить своему здоровью.

Так сколько же блинов можно слопать, не рискуя фигурой и самочувствием?

Минздрав РБ подготовил специальный «блинный гайд», в котором указано, что в 100 граммах блинов (а это примерно один блин среднего размера) содержится около 150 ккал. Оптимальной порцией считается 3-4 блина, при условии, что в остальное время дня вы будете умеренны в еде.

Кому стоит быть особенно внимательным?

  • Людям с проблемами желудочно-кишечного тракта, непереносимостью лактозы или аллергией следует проявить особую осторожность.
  • Стоит отдавать предпочтение блинам с нежирными начинками, например, с творогом или фруктами.

Как сделать блины более полезными?

  • Используйте цельнозерновую муку вместо обычной белой пшеничной — так блины станут более питательными и полезными для пищеварения.
  • Забудьте про сладкие сиропы и варенье — замените их свежими фруктами и ягодами.
  • Подавайте блины с нежирным творогом, йогуртом или сметаной.

Как считают эксперты, отказываться полностью от блинов в Масленицу не нужно, но важно помнить о разумной мере и выбирать полезные начинки.

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Как ранее сообщал Mkset, праздник в честь Масленицы пройдёт в уфимской деревне Жилино 2 марта.

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