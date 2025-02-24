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Posted 24 февраля, 11:53

Published 24 февраля, 11:53

Modified 24 февраля, 17:31

Updated 24 февраля, 17:31

Зарплата таксистов бьет рекорды в Уфе

Уфимские таксисты становятся миллионерами

24 февраля 2025, 11:53
Фото: 1MI.

Зарплата таксистов бьет рекорды в Уфе

В Башкортостане средняя зарплата водителей такси достигла рекордных высот, сообщает в понедельник, 24 февраля, «Авито Работа».

Аналитики провели исследование и пришли к интересным выводам: в начале 2025 года усредненная зарплата для водителей такси и работников пассажирских перевозок в регионе поднялась на 11%, составив ₽92 208 в месяц. Башкортостан занял третье место в рейтинге регионов с наиболее высокими зарплатными предложениями для таксистов, где средний доход составляет ₽106 991 в месяц. Регион также лидирует по динамике роста зарплат, увеличившись на 55% за последний год.

Но что же влияет на реальный доход таксистов? Часто работодатели публикуют зарплатные «вилки», которые могут звучать весьма привлекательно. Однако фактический заработок зависит от множества факторов: количества отработанных часов, принятых заказов, тарифов, комиссионных отчислений, а также расходов на топливо и техобслуживание.

— Чтобы стать миллионером в этой сфере, нужно не только много работать, но и грамотно управлять своими финансами, — считают эксперты.
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Как ранее сообщал Mkset, Республика Башкортостан оказалась на 23-м месте в рейтинге регионов по качеству жизни за 2024 год.

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