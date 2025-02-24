Уфимские таксисты становятся миллионерами

Аналитики провели исследование и пришли к интересным выводам: в начале 2025 года усредненная зарплата для водителей такси и работников пассажирских перевозок в регионе поднялась на 11%, составив ₽92 208 в месяц. Башкортостан занял третье место в рейтинге регионов с наиболее высокими зарплатными предложениями для таксистов, где средний доход составляет ₽106 991 в месяц. Регион также лидирует по динамике роста зарплат, увеличившись на 55% за последний год.