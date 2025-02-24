Уфимские таксисты становятся миллионерами

Posted 24 февраля, 11:53
Published 24 февраля, 11:53
Modified 24 февраля, 17:31
Updated 24 февраля, 17:31
Аналитики провели исследование и пришли к интересным выводам: в начале 2025 года усредненная зарплата для водителей такси и работников пассажирских перевозок в регионе поднялась на 11%, составив ₽92 208 в месяц. Башкортостан занял третье место в рейтинге регионов с наиболее высокими зарплатными предложениями для таксистов, где средний доход составляет ₽106 991 в месяц. Регион также лидирует по динамике роста зарплат, увеличившись на 55% за последний год.
Но что же влияет на реальный доход таксистов? Часто работодатели публикуют зарплатные «вилки», которые могут звучать весьма привлекательно. Однако фактический заработок зависит от множества факторов: количества отработанных часов, принятых заказов, тарифов, комиссионных отчислений, а также расходов на топливо и техобслуживание.
— Чтобы стать миллионером в этой сфере, нужно не только много работать, но и грамотно управлять своими финансами, — считают эксперты.
Как ранее сообщал Mkset, Республика Башкортостан оказалась на 23-м месте в рейтинге регионов по качеству жизни за 2024 год.