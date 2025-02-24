mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 февраля, 13:15

Published 24 февраля, 13:15

Modified 24 февраля, 17:29

Updated 24 февраля, 17:29

Три школы проверили кинологи в Уфе

Уфимские полицейские искали бомбы в школах

24 февраля 2025, 13:15
Фото: 1MI.

Три школы проверили кинологи в Уфе

Очередная волна эвакуаций учебных учреждений прокатилась по башкирской столице в понедельник, 24 февраля, сообщили в городской администрации.

По данным мэрии Уфы, ложные сообщения о якобы заложенных в стенах организаций бомбах поступили в три школы. Руководство тут же сообщило обо всём в «112». Экстренные службы немедленно отработали сигналы.

Правоохранители сработали по стандартной процедуре — проверили здания, предварительно выведя из школ весь персонал и всех учеников. Никаких взрывных устройств на объектах кинологи и сапёры не нашли.

Верховный суд Башкирии эвакуировали
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе эвакуировали здание Верховного суда Башкирии. Аппарат учреждения репетировал протоколы действий на случай реальной угрозы жизни и здоровью сотрудников и гостей ВС Республики Башкортостан.

Читайте также:
Звезда «Салавата Юлаева» отрицает обвиненияУфимские таксисты становятся миллионерамиМинистр торговли Башкирии неожиданно сменил пост
#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Дети#Башкортостан#Полиция#Благовещенск#Верховный суд#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Эвакуация#Безопасность#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Школы#Республика Башкортостан
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика