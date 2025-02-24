Уфимские полицейские искали бомбы в школах

Posted 24 февраля, 13:15
Published 24 февраля, 13:15
Modified 24 февраля, 17:29
Updated 24 февраля, 17:29
По данным мэрии Уфы, ложные сообщения о якобы заложенных в стенах организаций бомбах поступили в три школы. Руководство тут же сообщило обо всём в «112». Экстренные службы немедленно отработали сигналы.
Правоохранители сработали по стандартной процедуре — проверили здания, предварительно выведя из школ весь персонал и всех учеников. Никаких взрывных устройств на объектах кинологи и сапёры не нашли.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе эвакуировали здание Верховного суда Башкирии. Аппарат учреждения репетировал протоколы действий на случай реальной угрозы жизни и здоровью сотрудников и гостей ВС Республики Башкортостан.