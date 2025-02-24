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Posted 24 февраля, 11:00

Published 24 февраля, 11:00

Modified 24 февраля, 17:17

Updated 24 февраля, 17:17

Проверки трамваев начали в Уфе

Уфимские чиновники катаются на трамваях

24 февраля 2025, 11:00
Фото: @AkhmedyanovGG.

Проверки трамваев начали в Уфе

Обитатели высоких постов примерили на себя роль рядовых пассажиров городского транспорта в понедельник, 24 февраля.

Главы районов Уфы начали инспекции трамвайного сообщения в городе. Так, в понедельник, 24 февраля, о своих поездках в трамвае отчитались руководитель Октябрьского района Уфы Антон Тарасов и его коллега из Калининского района Газизьян Ахмедьянов.

Цель у выездных — в прямом и переносном смысле — рейдов одна и та же: оценить качество работы электротранспорта, понять претензии пассажиров трамваев и найти точки роста в сфере перевозок в Уфе.

Антон Тарасов отметил удобство и экономичность использование карты оплаты проезда «Алга». Газизьян Ахмедьянов акцентировал внимание на необходимость повышения уровня комфорта пассажиров трамваев в Уфе.

Инспекции планируют сделать регулярными.

Уфимские чиновники пересели на маршрутки
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Напомним, ранее транспортники регионального профильного ведомства запустили аналогичные рейды по маршруткам.

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