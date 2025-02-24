Уфимские чиновники катаются на трамваях

Главы районов Уфы начали инспекции трамвайного сообщения в городе. Так, в понедельник, 24 февраля, о своих поездках в трамвае отчитались руководитель Октябрьского района Уфы Антон Тарасов и его коллега из Калининского района Газизьян Ахмедьянов.