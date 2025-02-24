Уфимские чиновники катаются на трамваях

Posted 24 февраля, 11:00
Published 24 февраля, 11:00
Modified 24 февраля, 17:17
Updated 24 февраля, 17:17
Главы районов Уфы начали инспекции трамвайного сообщения в городе. Так, в понедельник, 24 февраля, о своих поездках в трамвае отчитались руководитель Октябрьского района Уфы Антон Тарасов и его коллега из Калининского района Газизьян Ахмедьянов.
Цель у выездных — в прямом и переносном смысле — рейдов одна и та же: оценить качество работы электротранспорта, понять претензии пассажиров трамваев и найти точки роста в сфере перевозок в Уфе.
Антон Тарасов отметил удобство и экономичность использование карты оплаты проезда «Алга». Газизьян Ахмедьянов акцентировал внимание на необходимость повышения уровня комфорта пассажиров трамваев в Уфе.
Инспекции планируют сделать регулярными.
Напомним, ранее транспортники регионального профильного ведомства запустили аналогичные рейды по маршруткам.