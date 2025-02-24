Температурные качели возвращаются в Башкирию

Прогноз погоды в Уфе на завтра, 25 февраля, гласит, что в городе будет пасмурная погода, хотя, возможно, иногда случатся прояснения и выглянет солнце. В ночь на вторник в Уфе ожидается до -12°С…-10°С, днем в городе должно потеплеть до -6°С…-4°С. Ветер северо-западный, со скоростью порывов до 8 м/с.