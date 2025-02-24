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Posted 24 февраля, 08:21

Published 24 февраля, 08:21

Modified 24 февраля, 08:23

Updated 24 февраля, 08:23

Температурные качели возвращаются в Башкирию

Температурные качели возвращаются в Башкирию

24 февраля 2025, 08:21
Фото: mkset.ru.
Синоптики дали прогноз погоды в Уфе и регионе на вторник, 25 февраля — стоит готовиться к капризам природы.

Все выходные трассы в Башкортостане кружила метель, и вот — новый неприятный сюрприз от природы. В регион возвращаются температурные качели: разница между морозом днём и ночью составит почти 20°С.

Прогноз погоды в Уфе на завтра, 25 февраля, гласит, что в городе будет пасмурная погода, хотя, возможно, иногда случатся прояснения и выглянет солнце. В ночь на вторник в Уфе ожидается до -12°С…-10°С, днем в городе должно потеплеть до -6°С…-4°С. Ветер северо-западный, со скоростью порывов до 8 м/с.

В Башкирии люфт капризного февраля окажется больше. Так, ночью в регионе ожидается мороз до -21°С, а днем — потепление до -3°С.

Две трассы блокировали в Башкирии
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