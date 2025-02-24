Свиной грипп косит уфимцев

Posted 24 февраля, 07:19
Published 24 февраля, 07:19
Modified 24 февраля, 07:24
Updated 24 февраля, 07:24
Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в Башкирии за последнюю неделю, с 17 по 23 февраля 2025 года, составил 7%. Количество тех, кого уложила на больничную койку сезонная зараза, в регионе составило более 28`000 человек. Санитарные врачи Башкирии отмечают, что большинство из новых пациентов — дети. На жителей Башкортостана в возрасте до 14 лет приходится основная «гриппозная» нагрузка, так как детские сплоченные коллективы в учреждения образования — благодатная атмосфера для мини-эпидемий ОРВИ.
Роспотребнадзор Башкирии акцентирует внимание на том, что в сезоне 2024/2025 в регионе свирепствует вид гриппа А (H1N1), известный как «свиной». На него приходится три случая из четырех.
Вирус А (H1N1) — это один из штаммов вируса гриппа, который может вызывать заболевание у людей и животных. Он получил своё название из-за того, что был впервые обнаружен у свиней, но может передаваться и между людьми.
Симптомы инфекции, вызванной вирусом А (H1N1), включают:
В некоторых случаях инфекция может протекать тяжело и приводить к развитию пневмонии, дыхательной недостаточности и других осложнений. Особенно уязвимы перед вирусом дети, пожилые люди и люди с ослабленной иммунной системой.