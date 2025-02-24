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Posted 24 февраля, 07:19

Published 24 февраля, 07:19

Modified 24 февраля, 07:24

Updated 24 февраля, 07:24

В Башкирии заболеваемость гриппом выросла на 7%

Свиной грипп косит уфимцев

24 февраля 2025, 07:19
Фото: mkset.ru.

В Башкирии заболеваемость гриппом выросла на 7%

Санитарные врачи указывают на рост выявления сезонной заболеваемости ОРВИ в регионе, сообщает в понедельник, 24 февраля, Роспотребнадзор Республики Башкортостан.

Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в Башкирии за последнюю неделю, с 17 по 23 февраля 2025 года, составил 7%. Количество тех, кого уложила на больничную койку сезонная зараза, в регионе составило более 28`000 человек. Санитарные врачи Башкирии отмечают, что большинство из новых пациентов — дети. На жителей Башкортостана в возрасте до 14 лет приходится основная «гриппозная» нагрузка, так как детские сплоченные коллективы в учреждения образования — благодатная атмосфера для мини-эпидемий ОРВИ.

Роспотребнадзор Башкирии акцентирует внимание на том, что в сезоне 2024/2025 в регионе свирепствует вид гриппа А (H1N1), известный как «свиной». На него приходится три случая из четырех.

Вирус А (H1N1) — это один из штаммов вируса гриппа, который может вызывать заболевание у людей и животных. Он получил своё название из-за того, что был впервые обнаружен у свиней, но может передаваться и между людьми.

Симптомы инфекции, вызванной вирусом А (H1N1), включают:

  • высокую температуру (38–40 °С);
  • озноб;
  • головную боль;
  • боли в мышцах и суставах;
  • усталость;
  • кашель;
  • насморк;
  • боль в горле.

В некоторых случаях инфекция может протекать тяжело и приводить к развитию пневмонии, дыхательной недостаточности и других осложнений. Особенно уязвимы перед вирусом дети, пожилые люди и люди с ослабленной иммунной системой.

Жители Башкирии стали чаще умирать
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Напомним, ранее в Башкирии опубликовали тревожные данные — смертность в регионе растёт.

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