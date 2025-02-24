Свиной грипп косит уфимцев

Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в Башкирии за последнюю неделю, с 17 по 23 февраля 2025 года, составил 7%. Количество тех, кого уложила на больничную койку сезонная зараза, в регионе составило более 28`000 человек. Санитарные врачи Башкирии отмечают, что большинство из новых пациентов — дети. На жителей Башкортостана в возрасте до 14 лет приходится основная «гриппозная» нагрузка, так как детские сплоченные коллективы в учреждения образования — благодатная атмосфера для мини-эпидемий ОРВИ.