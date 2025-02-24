Срочно сдайте старые купюры — скоро они обесценятся

В последнее время все чаще появляются тревожные новости о проблемах с обменом долларов, выпущенных до 2013 года. Ситуация достигла такого накала, что по данным «РИА Новости», глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков открыто заявил: власти и Центробанк бессильны повлиять на политику банков в этом вопросе, и все риски ложатся на плечи владельцев «старых» купюр.