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Posted 24 февраля, 05:09

Published 24 февраля, 05:09

Modified 24 февраля, 05:26

Updated 24 февраля, 05:26

Срочно сдайте старые купюры — скоро они обесценятся

Срочно сдайте старые купюры — скоро они обесценятся

24 февраля 2025, 05:09
Фото: 1MI.
Храните «заначку» в старых долларах? Возможно, пришло время пересмотреть свои активы, пока они не обесценились окончательно, сообщает в понедельник, 24 февраля, депутат Госдумы Анатолий Аксаков.

В последнее время все чаще появляются тревожные новости о проблемах с обменом долларов, выпущенных до 2013 года. Ситуация достигла такого накала, что по данным «РИА Новости», глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков открыто заявил: власти и Центробанк бессильны повлиять на политику банков в этом вопросе, и все риски ложатся на плечи владельцев «старых» купюр.

В чем проблема?

Многие наверняка сталкивались с ситуацией, когда за границей — особенно в ОАЭ, Турции и странах Юго-Восточной Азии — доллары старого образца принимают с неохотой, требуют валюту нового образца, либо предлагают обмен по крайне невыгодному курсу. Эта тенденция, как отмечают в Минэкономразвития, наблюдается по всему миру, и Россия не исключение. Некоторые отечественные банки попросту отказываются принимать «возрастные» доллары.

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Кто виноват и что делать?

Аксаков подчеркивает: ЦБ не может указывать банкам, принимать или нет старые доллары. Это личное дело каждого финансового учреждения, и они вправе даже отказаться от лицензии на работу с иностранной валютой. Депутат предполагает, что корни проблемы могут уходить в сами Соединенные Штаты, как эмитента долларов, устанавливающего «правила игры».

— Чем быстрее вы обменяете старые купюры на новые или на другую валюту, тем меньше риск понести убытки. Не стоит ждать, пока ваши сбережения превратятся в ничего не стоящую бумагу, — рассказывают эксперты изданию Mkset.

Тем временем, курс доллара продолжает колебаться. Банк России понизил его до 88,17 рубля на 24 февраля. Эксперты, прогнозируют снижение до 85 рублей.

Как ранее сообщал Mkset, глава российского Следкома Александр Бастрыкин выступил с инициативой о пересмотре возрастных цензов для продажи и употребления спиртных напитков.

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