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Posted 24 февраля, 09:49

Published 24 февраля, 09:49

Modified 24 февраля, 10:13

Updated 24 февраля, 10:13

Советские дети рождаются в Башкирии

Советские дети рождаются в Башкирии

24 февраля 2025, 09:49
Фото: mkset.ru.
Новоиспечённые мамы и папы называют своих младенцам именами, популярными во времена СССР — гласит информация портала ЗАГС в понедельник, 24 февраля.

Возвращение моды на всё советское дошла в Башкирии даже до выбора имён для новорожденных Так, по данным федерального портала ЗАГС, в 2025 году в Республике Башкортостан двух детей назвали редкими для наших времён именами. Новорожденную девочку нарекли Нинель, а мальчик получил имя Вилюр.

Как известно, имя Нинель — это вариант прочтения ФИО вождя народов. Оно образовано путём прочтения фамилии Ленин «задом наперёд». Вилюр тоже имеет отношение к Владимиру Ильичу Ленину. Так, имя Вилюр расшифровывается, как «Владимир Ильич любит рабочих», «Владимир Ильич любит Россию» или «Владимир Ильич любит Родину».

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Напомним, ранее стал известно об увеличении смертности в Республике Башкортостан.

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