Советские дети рождаются в Башкирии

Возвращение моды на всё советское дошла в Башкирии даже до выбора имён для новорожденных Так, по данным федерального портала ЗАГС, в 2025 году в Республике Башкортостан двух детей назвали редкими для наших времён именами. Новорожденную девочку нарекли Нинель, а мальчик получил имя Вилюр.