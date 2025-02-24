Советские дети рождаются в Башкирии

Posted 24 февраля, 09:49
Published 24 февраля, 09:49
Modified 24 февраля, 10:13
Updated 24 февраля, 10:13
Возвращение моды на всё советское дошла в Башкирии даже до выбора имён для новорожденных Так, по данным федерального портала ЗАГС, в 2025 году в Республике Башкортостан двух детей назвали редкими для наших времён именами. Новорожденную девочку нарекли Нинель, а мальчик получил имя Вилюр.
Как известно, имя Нинель — это вариант прочтения ФИО вождя народов. Оно образовано путём прочтения фамилии Ленин «задом наперёд». Вилюр тоже имеет отношение к Владимиру Ильичу Ленину. Так, имя Вилюр расшифровывается, как «Владимир Ильич любит рабочих», «Владимир Ильич любит Россию» или «Владимир Ильич любит Родину».