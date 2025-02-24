Снималась вся Россия: пять причин смотреть сериал «Челюскин. Первые» на Wink. ru

Posted 24 февраля, 07:39
Published 24 февраля, 07:39
Modified 24 февраля, 07:52
Updated 24 февраля, 07:52
Съемки шестисерийного сериала-катастрофы стартовали в марте 2023 года и продлились более года. Вот пять причин, почему надо посмотреть сериал «Челюскин. Первые» в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ).
Проход за одну навигацию Северного морского пути не ледоколом должен был стать триумфом СССР. Для 30-х гг. это была сложнейшая задача. Отто Шмидт хотел доказать, что этот маршрут могут пройти даже тяжелые сухогрузы. Только что построенный в Дании транспортный пароход «Лена», переименованный в «Челюскин» в честь знаменитого исследователя Арктики, отправился из Мурманска во Владивосток 2 августа.
Осенью в Чукотском море корабль оказался зажат льдами. Он дрейфовал на восток и даже вошел в Берингов пролив, то есть формально цель экспедиции была достигнута. Но вскоре льды пошли на север и 13 февраля 1934 года раздавили пароход. Экипаж успел выгрузить топливо, еду и грузы на лед, из палубных досок соорудили строения. В лагере в условиях полярной ночи оказались 104 человека, включая двух малолетних детей.
Случись трагедия до активного развития авиации, шансов на спасение не было бы. В СССР тогда не оказалось подходящих самолетов — их срочно закупили в Америке. Несколько недель поисков увенчались успехом лишь 5 марта — самолет удалось посадить на льдину, он передал продовольствие и вывез 10 женщин и двух детей. Резко испортившаяся погода на месяц остановила полеты, и только в апреле удалось наладить регулярное авиасообщение.
Отто Шмидт и все челюскинцы стали героями — даже детей в то время стали называть именем Оттошминальд («Отто Шмидт на льдине»). В 1934 году было учреждено звание Героя Советского Союза и первыми его были удостоены семь летчиков, спасших челюскинцев.
Съемки проходили на труднодоступных территориях Чукотки, Архангельской и Мурманской областей, в Санкт-Петербурге, Кронштадте и даже в виртуальной реальности. Одной из локаций стала знаменитая Териберка.
Часть съемок на Крайнем Севере приходила при –50°C. Погода могла меняться ежечасно: солнце быстро сменялось такой снежной бурей, что люди не видели друг друга. А вот когда арктический мороз снимали в студии в зимних костюмах, чтобы не было перегрева, использовали охлаждающие пластыри.
Некоторые сцены снимали на реальном ледоколе «Красин». Специально построенная подвесная декорация корабля — длинный коридор с каютами —могла раскачиваться, имитируя качку и сотрясение. Специально для съемок были созданы точные копии самолетов, которые участвовали в спасении челюскинцев в 1934 году.
В проекте использовали LED-экран шириной 32 метра и высотой 8 метров, на котором с помощью компьютерной графики в режиме реального времени создавали виртуальный мир, воспроизводящий реальные локации. Поскольку LED-экран не позволяет снимать на 360°, использовали поворотный круг, как в театре, чтобы развернуть конструкцию под нужный для съемок ракурс.
Для создания графики и спецэффектов были привлечены лучшие российские студии графического дизайна. В сериале много массовых сцен и около 100 героев — вы можете представить, насколько кропотливой была работа по озвучиванию.
Над проектом работали более 300 человек, из них 150 актеров. Было немало специалистов и нехудожественного профиля — например, в киноэкспедициях группу сопровождали охотники, охранявшие людей от диких животных.
— На севере очень сложно работать даже подготовленной и полностью экипированной команде. Тяжело было работать на сильном северном ветре, который пронизывал до костей. Когда через шесть-семь часов мы понимали, что от него никуда не деться, нас охватывала паника. А надо было продолжать съемки. Погода сводила с ума, но все члены команды собирали волю в кулак и продолжали работать, — рассказывает режиссер Степан Коршунов.
Наряду с известными актерами в сериале снимались дебютанты из разных регионов страны. Например, в Республике Тыва гордятся актрисой Шорааной Ондар, для которой «Челюскин» стал ярким киностартом. Жители Северной Осетии — Алании наверняка будут искать на экране министра культуры республики Сослана Фидарова, сыгравшего одну из ролей.
Немало внимания привлекут и костюмы героев. Все они сделаны специально для проекта из натуральных материалов и соответствуют духу того времени. Всего для съемок было создано свыше 1000 предметов одежды и обуви, некоторые — практически музейного уровня. Также было использовано немало аутентичных вещей, которые находили на блошиных рынках или брали в семьях участников экспедиции и спасателей.
Посмотреть сериал «Челюскин. Первые» можно эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru. Новые серии выходят по четвергам, последняя — 27 марта. Проект пополнил линейку Wink Originals («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Комбинация», «Фишер», «Балет» и другие). За производство отвечает Art Pictures Vision по заказу «НМГ Студии» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).