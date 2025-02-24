Снималась вся Россия: пять причин смотреть сериал «Челюскин. Первые» на Wink. ru

— На севере очень сложно работать даже подготовленной и полностью экипированной команде. Тяжело было работать на сильном северном ветре, который пронизывал до костей. Когда через шесть-семь часов мы понимали, что от него никуда не деться, нас охватывала паника. А надо было продолжать съемки. Погода сводила с ума, но все члены команды собирали волю в кулак и продолжали работать, — рассказывает режиссер Степан Коршунов.