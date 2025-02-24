Школьников эвакуируют в Уфе

В Башкирии 24 февраля произошла целая серия инцидентов, связанных с массовой рассылкой сообщений о минировании. Как стало известно, на электронные почты 11 учебных заведений Уфы и Иглино (школ, лицеев и гимназий) поступили письма с информацией о якобы находящихся на территории опасных предметах. Аналогичные сообщения получили все торговые центры в Уфе и Стерлитамаке.