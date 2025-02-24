Школьников эвакуируют в Уфе

Posted 24 февраля, 08:09
Published 24 февраля, 08:09
Modified 24 февраля, 17:51
Updated 24 февраля, 17:51
В Башкирии 24 февраля произошла целая серия инцидентов, связанных с массовой рассылкой сообщений о минировании. Как стало известно, на электронные почты 11 учебных заведений Уфы и Иглино (школ, лицеев и гимназий) поступили письма с информацией о якобы находящихся на территории опасных предметах. Аналогичные сообщения получили все торговые центры в Уфе и Стерлитамаке.
В социальных сетях появились сообщения от очевидцев об эвакуации учащихся и персонала из уфимских школ №3, №69, №61 и №62. На момент публикации на местах работают сотрудники экстренных служб, включая кинологов со служебными собаками, которые проводят тщательный осмотр помещений. Правоохранительные органы пока не прокомментировали произошедшее. Подробности случившегося уточняются.
Как ранее сообщал Mkset, Министр здравоохранения региона рассказал о череде происшествий, омрачивших выходные дни в Башкирии.