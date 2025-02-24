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Posted 24 февраля, 08:09

Published 24 февраля, 08:09

Modified 24 февраля, 17:51

Updated 24 февраля, 17:51

Школьников эвакуируют в Уфе

Школьников эвакуируют в Уфе

24 февраля 2025, 08:09
Фото: mkset.ru.
Учебные заведения и торговые центры Башкирии подверглись массовой рассылке тревожных писем с сообщениями о заложенных опасных предметах, что привело к эвакуациям, сообщает в понедельник, 24 февраля, «Башинформ».

В Башкирии 24 февраля произошла целая серия инцидентов, связанных с массовой рассылкой сообщений о минировании. Как стало известно, на электронные почты 11 учебных заведений Уфы и Иглино (школ, лицеев и гимназий) поступили письма с информацией о якобы находящихся на территории опасных предметах. Аналогичные сообщения получили все торговые центры в Уфе и Стерлитамаке.

В социальных сетях появились сообщения от очевидцев об эвакуации учащихся и персонала из уфимских школ №3, №69, №61 и №62. На момент публикации на местах работают сотрудники экстренных служб, включая кинологов со служебными собаками, которые проводят тщательный осмотр помещений. Правоохранительные органы пока не прокомментировали произошедшее. Подробности случившегося уточняются.

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Как ранее сообщал Mkset, Министр здравоохранения региона рассказал о череде происшествий, омрачивших выходные дни в Башкирии.

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