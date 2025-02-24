Школьники в Башкирии будут получать по ₽150’000

Posted 24 февраля, 06:00
Published 24 февраля, 06:00
Modified 24 февраля, 06:31
Updated 24 февраля, 06:31
Руководитель Башкортостана подписал документ, согласно которому школьников в Башкирии ждет солидная премия за победы в различных олимпиадах и конкурсах. По ₽150’000 подростки будут получать при условии поступления в региональные вузы.
Кроме того, денежная премия также будет вручаться учителям, подготовившим учеников, которые стали победителями в различных предметных олимпиадах.
— Инициатива своевременная и очень хорошая. Мы будем стимулировать лучшие школьные умы оставаться в республике, а не уезжать учиться в другие города. Тем более для студентов делается многое. Чего только современный учебный кампус. «Спасибо властям региона за такое внимание», —написала в социальных сетях учитель из Уфы Тамара Р.