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Posted 24 февраля, 19:00

Published 24 февраля, 19:00

Modified 24 февраля, 19:15

Updated 24 февраля, 19:15

Сегодня в Уфе: массовые эвакуации, перестановки элит и рост смертности

Сегодня в Уфе: массовые эвакуации, перестановки элит и рост смертности

24 февраля 2025, 19:00
Фото: mkset.ru.
Всё, что нужно знать в Уфе на сегодня, 25 февраля.

Погода в Уфе

В Уфе во вторник, 25 февраля, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью снег, днём небольшой.

Ветер ночью переменных направлений 0-5 м/с, днём западный с переходом на северный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью -10°C… -12°C, днём -4°C… -6°C.

Парализованные трассы

В некоторых частях Башкирии из-за непогоды до 10:00 25 февраля закрыли некоторые автодороги:

  • Уфа — Инзер — Белорецк (с 67 по 206 километр) в Архангельском и Белорецком районах;
  • Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск (с 212 по 252 километр) в Абзелиловском и Белорецком районах.
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Перекрытия дорог в Уфе

Улицы Красина, Султанова

  • Где: половина проезжей части;
  • Когда: с 27 января по 18 марта.

Улица Авроры

  • Где: дом №18, полное перекрытие;
  • Когда: с 26 января по 15 марта.

Проспект Салавата Юлаева

  • Где: участок 200 м, крайне правая полоса перед съездом №10 на транспортной развязке в створе улицы Галле;
  • Когда: с 26 января по 15 марта.

Улица Северная

  • Где: две полосы проезжей части в обе стороны между домами № 2/1 и 4;
  • Когда: с 28 января по 1 августа.

Шакшинский мост

  • Где: крайне правые полосы в обоих направлениях;
  • Когда: до 28 февраля.

Улица Дагестанская

  • Где: от дома №16 до съезда на улицу Ришата Нигмати;
  • Когда: с 19 марта по 9 апреля;

Конгресс-холл «Торатау»

  • Где: парковка у здания конгресс-холла;
  • Когда: до 10:00 25 февраля.

Улица Шота Руставели

  • Где: створ улицы Ладыгина;
  • Когда: с 10 по 13 марта;

Улица Мубарякова

  • Где: вблизи пешеходного перехода у дома №3;
  • Когда: 1–2 марта, 8–9 марта, 15–16 марта.
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Отключения воды в Уфе

Во вторник, 25 февраля, «Уфаводоканал» не планирует перекрытий воды у абонентов города.

Новые платёжки

Напоминаем, что полномочия по начислению платы за горячую воду и отопление, а также формированию квитанций передали Единому информационно-расчётному центру Башкирии. То есть, теперь платёжки по коммуналке будет рассылать именно это предприятие. Ранее всем этим сервисом занимались «Уфимские инженерные сети», однако контракт с ними на такую деятельность истёк.

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Предостерегаем также от лжеквитанций ЖКХ, которые стали приходить уфимцам. Множество горожан сообщили о подозрительных квитанциях, которые оставляют у них в почтовых ящиках.

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Главные новости Уфы сегодня, 25 февраля

Жители Башкирии стали чаще умирать

По данным специалистов статистической службы, в 2024 году в регионе так или иначе скончались 512`014 человек. Это больше 2023 года на 7,7%. По словам экспертов по сбору информации, в указанное количество входят как люди умершие естественной смертью, так и те, кто скончался в результате болезней, ДТП или несчастных случаев.

Больше всего статисты начитали убывших в Удмуртии, там — это 8,7%, всего же в Приволжском федеральном округе — это 4,6%.

Уфимские полицейские искали бомбы в школах

Очередная волна эвакуаций учебных учреждений прокатилась по башкирской столице в понедельник, 24 февраля, сообщили в городской администрации.

По данным мэрии Уфы, ложные сообщения о якобы заложенных в стенах организаций бомбах поступили в три школы. Руководство тут же сообщило обо всём в 112. Экстренные службы немедленно отработали сигналы.

Правоохранители сработали по стандартной процедуре — проверили здания, предварительно выведя из школ весь персонал и всех учеников. Никаких взрывных устройств на объектах кинологи и сапёры не нашли.

Министр торговли Башкирии неожиданно сменил пост

Азат Аскаров, ранее занимавший должность руководителя представительства Башкирии при Торгпредстве России в Узбекистане, уже приступил к исполнению своих обязанностей.

Ранее пост занимал Алексей Гусев. Как стало известно, Гусев был освобожден от должности по собственному желанию и теперь назначен советником Главы РБ по вопросам стратегического взаимодействия с бизнесом.

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