Сегодня в Уфе: массовые эвакуации, перестановки элит и рост смертности

По данным специалистов статистической службы, в 2024 году в регионе так или иначе скончались 512`014 человек. Это больше 2023 года на 7,7%. По словам экспертов по сбору информации, в указанное количество входят как люди умершие естественной смертью, так и те, кто скончался в результате болезней, ДТП или несчастных случаев.