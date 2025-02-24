Сегодня в Уфе: массовые эвакуации, перестановки элит и рост смертности

Posted 24 февраля, 19:00
Published 24 февраля, 19:00
Modified 24 февраля, 19:15
Updated 24 февраля, 19:15
В Уфе во вторник, 25 февраля, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью снег, днём небольшой.
Ветер ночью переменных направлений 0-5 м/с, днём западный с переходом на северный 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью -10°C… -12°C, днём -4°C… -6°C.
В некоторых частях Башкирии из-за непогоды до 10:00 25 февраля закрыли некоторые автодороги:
Во вторник, 25 февраля, «Уфаводоканал» не планирует перекрытий воды у абонентов города.
Напоминаем, что полномочия по начислению платы за горячую воду и отопление, а также формированию квитанций передали Единому информационно-расчётному центру Башкирии. То есть, теперь платёжки по коммуналке будет рассылать именно это предприятие. Ранее всем этим сервисом занимались «Уфимские инженерные сети», однако контракт с ними на такую деятельность истёк.
Предостерегаем также от лжеквитанций ЖКХ, которые стали приходить уфимцам. Множество горожан сообщили о подозрительных квитанциях, которые оставляют у них в почтовых ящиках.
По данным специалистов статистической службы, в 2024 году в регионе так или иначе скончались 512`014 человек. Это больше 2023 года на 7,7%. По словам экспертов по сбору информации, в указанное количество входят как люди умершие естественной смертью, так и те, кто скончался в результате болезней, ДТП или несчастных случаев.
Больше всего статисты начитали убывших в Удмуртии, там — это 8,7%, всего же в Приволжском федеральном округе — это 4,6%.
Очередная волна эвакуаций учебных учреждений прокатилась по башкирской столице в понедельник, 24 февраля, сообщили в городской администрации.
По данным мэрии Уфы, ложные сообщения о якобы заложенных в стенах организаций бомбах поступили в три школы. Руководство тут же сообщило обо всём в 112. Экстренные службы немедленно отработали сигналы.
Правоохранители сработали по стандартной процедуре — проверили здания, предварительно выведя из школ весь персонал и всех учеников. Никаких взрывных устройств на объектах кинологи и сапёры не нашли.
Азат Аскаров, ранее занимавший должность руководителя представительства Башкирии при Торгпредстве России в Узбекистане, уже приступил к исполнению своих обязанностей.
Ранее пост занимал Алексей Гусев. Как стало известно, Гусев был освобожден от должности по собственному желанию и теперь назначен советником Главы РБ по вопросам стратегического взаимодействия с бизнесом.