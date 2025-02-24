Дешевые отели для туристов вывели Башкирию в лидеры

Posted 24 февраля, 09:31
Published 24 февраля, 09:31
Modified 24 февраля, 09:36
Updated 24 февраля, 09:36
Республика Башкортостан вошла в число лидеров по количеству номеров, открытых в модульных гостиницах в 2024 году. Министр экономического развития России Максим Решетников подчеркнул, что за последние два года на строительство 10`000 номеров такого типа в РФ было направлено ₽15 млрд, и большинство регионов успешно выполнили обязательства по нацпроекту.
В Башкирии финансирование отраслевых проектов составило ₽1,8 млрд. Премьер-министр Республики Башкортостан Андрей Назаров отметил, что поддержка проектов способствует повышению доступности туристических услуг и привлечению туристов. Так, примерно две трети новых бизнес-инициатив в туристической сфере региона реализуются с государственной поддержкой, а предприниматели активно инвестируют в этот вариант строительства в природных локациях Башкирии. Например, недавно стало известно о строительстве большого гостиничного комплекса в Башкортостане, инвестиции в который составят порядка ₽3 млрд.
Модульные гостиницы представляют собой быстро и легковозводимый вариант временного жилья. Обычно такими методами строительства пользуются в зонах, где возведение жилья невозможно по правилам пользования землей или климатическим особенностям. Чаще всего к модульным форматам прибегают при строительстве бытовой в зонах добычи полезных ископаемых и при необходимости увеличения номерного фонда объектов размещения для туристов.
Этот вариант жилья представляет собой каркасное здание по типу сарая, чаще всего без подключения к центральным системам водоснабжения и отопления и канализации.