Дешевые отели для туристов вывели Башкирию в лидеры

В Башкирии финансирование отраслевых проектов составило ₽1,8 млрд. Премьер-министр Республики Башкортостан Андрей Назаров отметил, что поддержка проектов способствует повышению доступности туристических услуг и привлечению туристов. Так, примерно две трети новых бизнес-инициатив в туристической сфере региона реализуются с государственной поддержкой, а предприниматели активно инвестируют в этот вариант строительства в природных локациях Башкирии. Например, недавно стало известно о строительстве большого гостиничного комплекса в Башкортостане, инвестиции в который составят порядка ₽3 млрд.