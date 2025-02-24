mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 февраля, 09:31

Published 24 февраля, 09:31

Modified 24 февраля, 09:36

Updated 24 февраля, 09:36

Дешевые отели для туристов вывели Башкирию в лидеры

Дешевые отели для туристов вывели Башкирию в лидеры

24 февраля 2025, 09:31
Фото: mkset.ru.
Республика Башкортостан вошла в число лидеров по количеству номеров в модульных гостиницах, сообщают в понедельник, 24 февраля, организаторы проекта «Туризм и гостеприимство».

Республика Башкортостан вошла в число лидеров по количеству номеров, открытых в модульных гостиницах в 2024 году. Министр экономического развития России Максим Решетников подчеркнул, что за последние два года на строительство 10`000 номеров такого типа в РФ было направлено ₽15 млрд, и большинство регионов успешно выполнили обязательства по нацпроекту.

В Башкирии финансирование отраслевых проектов составило ₽1,8 млрд. Премьер-министр Республики Башкортостан Андрей Назаров отметил, что поддержка проектов способствует повышению доступности туристических услуг и привлечению туристов. Так, примерно две трети новых бизнес-инициатив в туристической сфере региона реализуются с государственной поддержкой, а предприниматели активно инвестируют в этот вариант строительства в природных локациях Башкирии. Например, недавно стало известно о строительстве большого гостиничного комплекса в Башкортостане, инвестиции в который составят порядка ₽3 млрд.

Модульные гостиницы представляют собой быстро и легковозводимый вариант временного жилья. Обычно такими методами строительства пользуются в зонах, где возведение жилья невозможно по правилам пользования землей или климатическим особенностям. Чаще всего к модульным форматам прибегают при строительстве бытовой в зонах добычи полезных ископаемых и при необходимости увеличения номерного фонда объектов размещения для туристов.

Этот вариант жилья представляет собой каркасное здание по типу сарая, чаще всего без подключения к центральным системам водоснабжения и отопления и канализации.

Напомним, ранее Mkset узнал у туристов, за что они любят и ругают санатории в Башкирии.

Цены Турции, а сервис «совка»: за что туристы ругают отдых в Башкирии
Узнать подробнее
Читайте также:
Китайский бизнес презентуют в УфеИзвестный чиновник скончался в БашкирииКвартиры должников распродают в Башкирии
#Юлия Литвиненко#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Инвестиции#Строительство#Туризм#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Санатории#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Андрей Назаров#Национальный проект#Белебей#Мелеуз#Янаул#Инфраструктура#Экономическое развитие#Модульные гостиницы#Министр экономического развития
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика