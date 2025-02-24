Самолёт вахтовиков сломался в Уфе

Posted 24 февраля, 07:54
Published 24 февраля, 07:54
Modified 24 февраля, 07:56
Updated 24 февраля, 07:56
По данным ресурса, рейс начался неудачно в воскресенье, 23 февраля. Борт авиакомпании «ЮТэйр» вечером должен был вылететь из Уфы в Нижневартовск. «Боинг 734» уже находился на взлётно-посадочной полосе и готовился взмыть в небо. Но командиру воздушного судна авионика сигнализировала о неисправности оборудования. У самолёта внезапно отказало управление передней стойки шасси. С такой помехой самолёт не может безопасно провести полёт. Экипаж запросил у диспетчеров аэропорта «Уфа» буксир. Самолёт вернули на стоянку к терминалу.
Напомним, ранее по аналогичным причинам со взлётно-посадочной полосы в Уфе сошёл самолёт «Газпром Авиа».