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Posted 24 февраля, 07:54

Published 24 февраля, 07:54

Modified 24 февраля, 07:56

Updated 24 февраля, 07:56

Самолёт вахтовиков сломался в Уфе

Самолёт вахтовиков сломался в Уфе

24 февраля 2025, 07:54
Фото: mkset.ru.
Борт с пассажирами пришлось срочно буксировать на стоянку, сообщает в понедельник, 24 февраля, Telegram-канал «АвиаИнцидент».

По данным ресурса, рейс начался неудачно в воскресенье, 23 февраля. Борт авиакомпании «ЮТэйр» вечером должен был вылететь из Уфы в Нижневартовск. «Боинг 734» уже находился на взлётно-посадочной полосе и готовился взмыть в небо. Но командиру воздушного судна авионика сигнализировала о неисправности оборудования. У самолёта внезапно отказало управление передней стойки шасси. С такой помехой самолёт не может безопасно провести полёт. Экипаж запросил у диспетчеров аэропорта «Уфа» буксир. Самолёт вернули на стоянку к терминалу.

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Напомним, ранее по аналогичным причинам со взлётно-посадочной полосы в Уфе сошёл самолёт «Газпром Авиа».

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