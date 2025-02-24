В Уфе раскупили билеты в Китай

Posted 24 февраля, 07:06
Published 24 февраля, 07:06
Modified 24 февраля, 07:10
Updated 24 февраля, 07:10
Прямые рейсы из Уфы в Китай по регулярной программе полётов будет выполнять авиакомпания «Аэрофлот». Начало навигации запланировано на 23 марта 2025 года. Самолеты из Уфы будет доставлять пассажиров в курортную зону Китая — Санью, в локации Хайнань.
Известно, что перелёты будет выполнять на бортах «Аэробус». Один самолёт сможет взять на борт до 300 пассажиров. Расчетное время полета поставил 08:30 часов. В первое время самолёты из Уфы в Китай будут вылетать еженедельно, по воскресеньям. С апреля 2025 года «Аэрофлот» планирует выполнять обслуживание маршрута чаще — по четвергам и воскресеньям.
Согласно данным сайта «Аэрофлота», борт будет вылетать из Уфы в 16:00 по местному времени. Стоимость билета составляет на момент публикации от ₽36`000 до ₽83`352. На первый рейс осталось всего четыре свободных кресла.