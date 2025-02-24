В Уфе раскупили билеты в Китай

Известно, что перелёты будет выполнять на бортах «Аэробус». Один самолёт сможет взять на борт до 300 пассажиров. Расчетное время полета поставил 08:30 часов. В первое время самолёты из Уфы в Китай будут вылетать еженедельно, по воскресеньям. С апреля 2025 года «Аэрофлот» планирует выполнять обслуживание маршрута чаще — по четвергам и воскресеньям.