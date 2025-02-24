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Posted 24 февраля, 07:06

Published 24 февраля, 07:06

Modified 24 февраля, 07:10

Updated 24 февраля, 07:10

В Уфе запустят авиасообщение с Китаем

В Уфе раскупили билеты в Китай

24 февраля 2025, 07:06
Фото: mkset.ru.

В Уфе запустят авиасообщение с Китаем

Начало регулярных рейсом между Башкирией и популярным курортом Санья запланировали на 23 марта 2025 года, сообщает в понедельник, 24 февраля, пресс-служба аэропорта «Уфа».
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Прямые рейсы из Уфы в Китай по регулярной программе полётов будет выполнять авиакомпания «Аэрофлот». Начало навигации запланировано на 23 марта 2025 года. Самолеты из Уфы будет доставлять пассажиров в курортную зону Китая — Санью, в локации Хайнань.

Известно, что перелёты будет выполнять на бортах «Аэробус». Один самолёт сможет взять на борт до 300 пассажиров. Расчетное время полета поставил 08:30 часов. В первое время самолёты из Уфы в Китай будут вылетать еженедельно, по воскресеньям. С апреля 2025 года «Аэрофлот» планирует выполнять обслуживание маршрута чаще — по четвергам и воскресеньям.

Билеты из Уфы в Китай — цены
Билеты из Уфы в Китай — цены
Билеты из Уфы в Китай — цены. Фото: www.aeroflot.ru

Согласно данным сайта «Аэрофлота», борт будет вылетать из Уфы в 16:00 по местному времени. Стоимость билета составляет на момент публикации от ₽36`000 до ₽83`352. На первый рейс осталось всего четыре свободных кресла.

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