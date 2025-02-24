«Салават Юлаев» против «Лады»: где посмотреть и кто победит

Posted 24 февраля, 10:24
Published 24 февраля, 10:24
Modified 24 февраля, 17:36
Updated 24 февраля, 17:36
На льду «Уфа Арена» в 19:00 по уфимскому времени пройдет матч домашней серии для команды «Салават Юлаев». Уфимцы встретятся с командой «Лада». Билетов на игру на момент написание материала практически не осталось. Доступны к покупке лишь 100 билетов за 300 рублей. Для тех, кто не сможет посетить матч, предусмотрены бесплатные трансляции на телеканалах БСТ (3+) и KHL Prime (3+), а также в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (3+).
Февраль начинался для «Салавата Юлаева» многообещающе: эффектная победа в «Зеленом Дерби» над «Ак Барсом» (3:0), затем волевая победа в овертайме над «Локомотивом» (3:2 ОТ). Казалось, команда Виктора Козлова нащупала свою игру. Однако, следом последовал неприятный сюрприз — серия из трех поражений подряд, причем, что обидно, от тех команд, с которыми «Салават» должен был брать очки: от «Лады» (0:3), «Витязя» (1:3) и ЦСКА (2:4).
Несмотря на эту неудачную серию, уфимцы занимают 4-е место в Восточной конференции, набрав 75 очков в 58 матчах. От третьего места, которое занимает «Ак Барс», их отделяет всего одно очко.
У «Лады» сезон выдался непростым. После затяжной серии из 10 поражений подряд, команда Павла Зубова смогла прервать черную полосу победой над «Барысом» (4:2). А следом, словно глоток свежего воздуха, последовала сенсационная победа над «Салаватом Юлаевым» на родном льду (3:0). Но, увы, развить успех «Ладе» не удалось. После победы над Уфой последовал проигрыш «Трактору» (1:4) и «Ак Барсу» (1:2).
На данный момент «Лада» занимает 10-е место в Восточной конференции, имея в активе 46 очков после 57 матчей. До заветной зоны плей-офф команде не хватает целых 13 очков.
Интересный факт: в последних 3 личных встречах между командами не пробивался тотал больше 4.5 шайб. «Салават Юлаев», в свою очередь, одержал 4 победы в 5 последних очных поединках.
Аналитики букмекерских контор считают «Салават Юлаев» явным фаворитом предстоящего матча. Коэффициент на победу уфимцев составляет 1.76, на ничью — 3.90, а на победу «Лады» — 4.42. На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.67, на тотал меньше 4.5 — за 2.20.