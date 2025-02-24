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Posted 24 февраля, 10:24

Published 24 февраля, 10:24

Modified 24 февраля, 17:36

Updated 24 февраля, 17:36

«Салават Юлаев» против «Лады»: где посмотреть и кто победит

«Салават Юлаев» против «Лады»: где посмотреть и кто победит

24 февраля 2025, 10:24
Фото: 1MI.
Во вторник, 25 февраля, состоится матч между ХК «Лада» и уфимским «Салаватом Юлаевым», сообщают пресс-службы хоккейных клубов.

На льду «Уфа Арена» в 19:00 по уфимскому времени пройдет матч домашней серии для команды «Салават Юлаев». Уфимцы встретятся с командой «Лада». Билетов на игру на момент написание материала практически не осталось. Доступны к покупке лишь 100 билетов за 300 рублей. Для тех, кто не сможет посетить матч, предусмотрены бесплатные трансляции на телеканалах БСТ (3+) и KHL Prime (3+), а также в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (3+).


«Салават Юлаев»

Февраль начинался для «Салавата Юлаева» многообещающе: эффектная победа в «Зеленом Дерби» над «Ак Барсом» (3:0), затем волевая победа в овертайме над «Локомотивом» (3:2 ОТ). Казалось, команда Виктора Козлова нащупала свою игру. Однако, следом последовал неприятный сюрприз — серия из трех поражений подряд, причем, что обидно, от тех команд, с которыми «Салават» должен был брать очки: от «Лады» (0:3), «Витязя» (1:3) и ЦСКА (2:4).

Несмотря на эту неудачную серию, уфимцы занимают 4-е место в Восточной конференции, набрав 75 очков в 58 матчах. От третьего места, которое занимает «Ак Барс», их отделяет всего одно очко.

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«Лада»

У «Лады» сезон выдался непростым. После затяжной серии из 10 поражений подряд, команда Павла Зубова смогла прервать черную полосу победой над «Барысом» (4:2). А следом, словно глоток свежего воздуха, последовала сенсационная победа над «Салаватом Юлаевым» на родном льду (3:0). Но, увы, развить успех «Ладе» не удалось. После победы над Уфой последовал проигрыш «Трактору» (1:4) и «Ак Барсу» (1:2).

На данный момент «Лада» занимает 10-е место в Восточной конференции, имея в активе 46 очков после 57 матчей. До заветной зоны плей-офф команде не хватает целых 13 очков.

Статистика личных встреч

Интересный факт: в последних 3 личных встречах между командами не пробивался тотал больше 4.5 шайб. «Салават Юлаев», в свою очередь, одержал 4 победы в 5 последних очных поединках.

Прогнозы букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают «Салават Юлаев» явным фаворитом предстоящего матча. Коэффициент на победу уфимцев составляет 1.76, на ничью — 3.90, а на победу «Лады» — 4.42. На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.67, на тотал меньше 4.5 — за 2.20.

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