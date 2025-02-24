«Салават Юлаев» против «Лады»: где посмотреть и кто победит

На льду «Уфа Арена» в 19:00 по уфимскому времени пройдет матч домашней серии для команды «Салават Юлаев». Уфимцы встретятся с командой «Лада». Билетов на игру на момент написание материала практически не осталось. Доступны к покупке лишь 100 билетов за 300 рублей. Для тех, кто не сможет посетить матч, предусмотрены бесплатные трансляции на телеканалах БСТ (3+) и KHL Prime (3+), а также в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (3+).