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Posted 24 февраля, 07:19

Published 24 февраля, 07:19

Modified 24 февраля, 17:54

Updated 24 февраля, 17:54

Ребенок отравился алкоголем в Башкирии

Ребенок отравился алкоголем в Башкирии

24 февраля 2025, 07:19
Фото: TG: Айрат Рахматуллин.
Министр здравоохранения региона рассказал о череде происшествий, омрачивших выходные дни, сообщает в понедельник, 24 февраля, Айрат Рахматуллин.

В выходные дни 22 и 23 февраля медикам Башкирии пришлось нелегко. Министр здравоохранения Айрат Рахматуллин, поделился информацией о нескольких инцидентах, потребовавших оперативного вмешательства врачей.

Одним из происшествий стало отравление 15-летнего подростка алкоголем в Нефтекамске. Мальчика в тяжелом состоянии, с токсическим поражением организма, доставили в реанимацию. Благодаря усилиям врачей, состояние подростка стабилизировалось, и утром 24 февраля его перевели из реанимации в детское отделение.

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Кроме этого, выходные выдались аварийными на дорогах. В Бирске и Стерлитамаке водители сбили пешеходов, а в Белебеевском районе автомобиль с семьей, в которой была беременная женщина, вылетел в кювет. Все пострадавшие были госпитализированы. Как стало известно, их жизням ничего не угрожает, и они получают необходимую медицинскую помощь.

На стройке также произошел несчастный случай. По данным, 35-летний рабочий получил серьезную травму, когда его придавило строительными материалами. По состоянию на 24 февраля он находится в больнице в состоянии средней тяжести и проходит консервативное лечение.

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Как ранее сообщал Mkset, поездка на «отечественном» авто под градусом закончилась для юного уфимца встречей с инспекторами.

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