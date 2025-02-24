Ребенок отравился алкоголем в Башкирии

Posted 24 февраля, 07:19
Published 24 февраля, 07:19
Modified 24 февраля, 17:54
Updated 24 февраля, 17:54
В выходные дни 22 и 23 февраля медикам Башкирии пришлось нелегко. Министр здравоохранения Айрат Рахматуллин, поделился информацией о нескольких инцидентах, потребовавших оперативного вмешательства врачей.
Одним из происшествий стало отравление 15-летнего подростка алкоголем в Нефтекамске. Мальчика в тяжелом состоянии, с токсическим поражением организма, доставили в реанимацию. Благодаря усилиям врачей, состояние подростка стабилизировалось, и утром 24 февраля его перевели из реанимации в детское отделение.
Кроме этого, выходные выдались аварийными на дорогах. В Бирске и Стерлитамаке водители сбили пешеходов, а в Белебеевском районе автомобиль с семьей, в которой была беременная женщина, вылетел в кювет. Все пострадавшие были госпитализированы. Как стало известно, их жизням ничего не угрожает, и они получают необходимую медицинскую помощь.
На стройке также произошел несчастный случай. По данным, 35-летний рабочий получил серьезную травму, когда его придавило строительными материалами. По состоянию на 24 февраля он находится в больнице в состоянии средней тяжести и проходит консервативное лечение.
Как ранее сообщал Mkset, поездка на «отечественном» авто под градусом закончилась для юного уфимца встречей с инспекторами.