Ребенок отравился алкоголем в Башкирии

Кроме этого, выходные выдались аварийными на дорогах. В Бирске и Стерлитамаке водители сбили пешеходов, а в Белебеевском районе автомобиль с семьей, в которой была беременная женщина, вылетел в кювет. Все пострадавшие были госпитализированы. Как стало известно, их жизням ничего не угрожает, и они получают необходимую медицинскую помощь.