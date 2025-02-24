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Posted 24 февраля, 17:28

Published 24 февраля, 17:28

Modified 24 февраля, 17:30

Updated 24 февраля, 17:30

Участок трассы М-12 в Татарстане

Разворованную трассу прокладывают в мороз в Башкирии

24 февраля 2025, 17:28
Фото: 1MI. Участок трассы М-12 в Татарстане

Трасса М-12 в Башкирии готова на 70%

Для сдачи участка федеральной трассы М-12 в Башкирии осталось выполнить менее трети работ, отчитался «Автодор» в понедельник, 24 февраля.

Напомним, автодорога М-12 «Восток» должна будет соединить Москву и Тюмень. Строительство трассы началось в 2021 году, полностью завершить его планируют в 2025 году. Часть дороги — участок Дютрюли–Ачит — проходит через Республику Башкортостан.

Работы, как рассказали в компании, велись даже когда в регионе ударили морозы. Готовность отрезка трассы в Башкирии сейчас оценивается в 72%. В «цифрах» это:

  • 20 млн кубометров грунта;
  • 12 млн кубометров насыпи;
  • 610 тыс. м кабельных линий электропередач;
  • 188 тыс. м самонесущих изолированных проводов;
  • 46 тыс. м дождевой канализации;
  • 5 тыс. опор освещения и светильников.
Федеральную трассу разворовали в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о скандале, в центре которого оказалась трасса М-12. Более 1,8 тыс. работников, трудившихся на дорожном объекте, недополучили в общей сложности ₽443 млн зарплаты.

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