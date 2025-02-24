Разворованную трассу прокладывают в мороз в Башкирии

Posted 24 февраля, 17:28
Published 24 февраля, 17:28
Modified 24 февраля, 17:30
Updated 24 февраля, 17:30
Напомним, автодорога М-12 «Восток» должна будет соединить Москву и Тюмень. Строительство трассы началось в 2021 году, полностью завершить его планируют в 2025 году. Часть дороги — участок Дютрюли–Ачит — проходит через Республику Башкортостан.
Работы, как рассказали в компании, велись даже когда в регионе ударили морозы. Готовность отрезка трассы в Башкирии сейчас оценивается в 72%. В «цифрах» это:
Ранее Mkset сообщал о скандале, в центре которого оказалась трасса М-12. Более 1,8 тыс. работников, трудившихся на дорожном объекте, недополучили в общей сложности ₽443 млн зарплаты.