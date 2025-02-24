Радий Хабиров не попал в топ-10

Так, глава Башкирии Радий Хабиров среди руководителей регионов России занял 11-е место по числу сообщений, в которых он фигурировал. В соцмедиа, как посчитали специалисты, начальника администрации Края мёда и курая упомянули 23,7 тыс. раз.