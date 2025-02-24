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Posted 23 февраля, 21:13

Published 23 февраля, 21:13

Modified 23 февраля, 21:15

Updated 23 февраля, 21:15

Радий Хабиров не попал в топ-10

Радий Хабиров не попал в топ-10

23 февраля 2025, 21:13
Фото: mkset.ru.
Аналитики подсчитали, кого из глав субъектов РФ в январе 2025 года сильнее всех «замучала икота» — исследованием о числе упоминаний россйских «губеров» портал «Медиалогия» предоставил Mkset в понедельник, 24 февраля.

Так, глава Башкирии Радий Хабиров среди руководителей регионов России занял 11-е место по числу сообщений, в которых он фигурировал. В соцмедиа, как посчитали специалисты, начальника администрации Края мёда и курая упомянули 23,7 тыс. раз.

С таким показателем Хабирову удалось обогнать даже главу вечно конкурирующего с Башкирией Татарстана — Рустама Минниханова. Тот и вовсе не попал даже в двадцатку руководителей регионов.

В тройке лидеров рейтинга же оказались «губернаторы», с которыми остальным главам регионов тягаться явно было бы непросто. Там и глава Чечни Рамзан Кадыров, и столичный начальник Сергей Собянин, и Александр Хинштейн, ныне возглавляющий Курскую область.

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Ранее Mkset предлагал угадать башкирских депутатов по их молодым фото из армии.

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