Радий Хабиров не попал в топ-10

Posted 23 февраля, 21:13
Published 23 февраля, 21:13
Modified 23 февраля, 21:15
Updated 23 февраля, 21:15
Так, глава Башкирии Радий Хабиров среди руководителей регионов России занял 11-е место по числу сообщений, в которых он фигурировал. В соцмедиа, как посчитали специалисты, начальника администрации Края мёда и курая упомянули 23,7 тыс. раз.
С таким показателем Хабирову удалось обогнать даже главу вечно конкурирующего с Башкирией Татарстана — Рустама Минниханова. Тот и вовсе не попал даже в двадцатку руководителей регионов.
В тройке лидеров рейтинга же оказались «губернаторы», с которыми остальным главам регионов тягаться явно было бы непросто. Там и глава Чечни Рамзан Кадыров, и столичный начальник Сергей Собянин, и Александр Хинштейн, ныне возглавляющий Курскую область.