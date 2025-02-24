Пьяный гонщик погубил молодого человека и скрылся

Posted 24 февраля, 15:11
Published 24 февраля, 15:11
Modified 24 февраля, 17:22
Updated 24 февраля, 17:22
Трагический инцидент прогремел в тихом посёлке Раевский. Среди ночи там столкнулись «Форд Мондео» и отечественное авто «четырнадцатой» модели.
Врачей на место вызывали по «112» уже очевидцы случившегося, однако на месте к моменту приезда оперативных служб стоял только разбитый «ВАЗ». Внутри спасатели обнаружили бездыханное тело. Погибшим оказался 21-летний водитель легковушки. Как сообщают уфимцы в соцсетях, жертва ДТП — курсант уфимского юридического института МВД.
Виновника случившегося позже отыскали по горячим следам. У устроившего ДТП автолюбителя нашли целый букет отягчающих обстоятельств — мало того, что мужчина был пьян, он также не имел водительских прав.
На задержанного выписали несколько административных протоколов, а также завели уголовное дело по ч. 4 статьи 264 УК РФ, которая предусматривает до трёх лет колонии.