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Posted 24 февраля, 15:11

Published 24 февраля, 15:11

Modified 24 февраля, 17:22

Updated 24 февраля, 17:22

В Башкирии пьяный водитель скрылся со смертельной аварии

Пьяный гонщик погубил молодого человека и скрылся

24 февраля 2025, 15:11
Фото: 1MI.

В Башкирии пьяный водитель скрылся со смертельной аварии

ДТП с трагическим исходом устроил нетрезвый шумахер в Альшеевском районе Башкортостана, сообщили в понедельник, 24 февраля, в региональной ГАИ.

Трагический инцидент прогремел в тихом посёлке Раевский. Среди ночи там столкнулись «Форд Мондео» и отечественное авто «четырнадцатой» модели.

Врачей на место вызывали по «112» уже очевидцы случившегося, однако на месте к моменту приезда оперативных служб стоял только разбитый «ВАЗ». Внутри спасатели обнаружили бездыханное тело. Погибшим оказался 21-летний водитель легковушки. Как сообщают уфимцы в соцсетях, жертва ДТП — курсант уфимского юридического института МВД.

Виновника случившегося позже отыскали по горячим следам. У устроившего ДТП автолюбителя нашли целый букет отягчающих обстоятельств — мало того, что мужчина был пьян, он также не имел водительских прав.

На задержанного выписали несколько административных протоколов, а также завели уголовное дело по ч. 4 статьи 264 УК РФ, которая предусматривает до трёх лет колонии.

Молодой водитель погиб на трассе в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о гибели ровесника скончавшегося автолюбителя под Салаватом.

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