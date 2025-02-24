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Posted 24 февраля, 10:46

Published 24 февраля, 10:46

Modified 24 февраля, 10:48

Updated 24 февраля, 10:48

Путин дал офицеру из Башкирии Героя России

Путин дал офицеру из Башкирии Героя России

24 февраля 2025, 10:46
Фото: @radiyhabirov.
Самую почетную воинскую награду страны получил капитан Дмитрий Авдонин, сообщает в понедельник, 24 февраля, руководитель Башкортостана Радий Хабиров.

Звание Героя Российской Федерации присваивают за мужество и героизм военнослужащим, участникам боевых действий, а также другим гражданам Российской Федерации и иностранным гражданам за выдающиеся достижения. Среди них могут быть лётчики-космонавты, проявившие мужество и героизм при исследовании космического пространства, испытатели авиационной техники, а также другие категории граждан за уникальные поступки, способствующие благополучию и славе России.

Почетная церемония награждения сотрудников Министерства обороны и Росгвардии государственными наградами Российской Федерации состоялась в День защитника Отечества, 23 февраля. Так, звезду Героя России 23 февраля получил уроженец Дуванского района Башкирии гвардии капитан Дмитрий Авдонин. Высокую награду и документы к ней за визой президента России Владимира Путина офицер из Башкирии получил из рук замминистра обороны России Юнус-Бека Евкурова.

Во время церемонии вручения стало известно, какой подвиг Дмитрия Авдонина лег в основу ходатайства о награде. Капитан проявил героизм и мужество в зоне СВО. Как известно, он и его 7-я гвардейская десантно-штурмовая горная дивизия в течение 43 дней удерживала опорный пункт в зоне соприкосновения. Солдатам и офицерам пришлось выстаивать под постоянными «накатами» противника, оказывать друг другу медицинскую помощь и моральную поддержку.

— Командуя отрядом, он оказывал медицинскую помощь своим подчиненным, несмотря на то, что сам был ранен. Его умелые действия позволили сохранить жизни бойцам, отразить многократные атаки противника и выполнить поставленную задач, — уточнил глава Башкирии Радий Хабиров.
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Напомним, ранее Mkset сообщал прогнозы экспертов по поводу окончания СВО на фоне начатых между Россией и США переговоров об урегулировании украинского вопроса.

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