Путин дал офицеру из Башкирии Героя России

Звание Героя Российской Федерации присваивают за мужество и героизм военнослужащим, участникам боевых действий, а также другим гражданам Российской Федерации и иностранным гражданам за выдающиеся достижения. Среди них могут быть лётчики-космонавты, проявившие мужество и героизм при исследовании космического пространства, испытатели авиационной техники, а также другие категории граждан за уникальные поступки, способствующие благополучию и славе России.