Прокуратура нашла «черную кассу» ГАИ Башкирии

Как установила Белебеевская межрайонная прокуратура, инспектор ГИБДД не внесла в сведения о доходах за 2022 и 2023 годы информацию о получении более ₽6 млн. Более того, выяснилось, что у её несовершеннолетней дочери имеется банковский счет, на который поступило свыше ₽450`000, о котором также «забыли» упомянуть.