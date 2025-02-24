Прокуратура нашла «черную кассу» ГАИ Башкирии

Posted 24 февраля, 09:38
Published 24 февраля, 09:38
Modified 24 февраля, 17:42
Updated 24 февраля, 17:42
Как установила Белебеевская межрайонная прокуратура, инспектор ГИБДД не внесла в сведения о доходах за 2022 и 2023 годы информацию о получении более ₽6 млн. Более того, выяснилось, что у её несовершеннолетней дочери имеется банковский счет, на который поступило свыше ₽450`000, о котором также «забыли» упомянуть.
Несмотря на явные признаки коррупционного нарушения, руководство отдела внутренних дел решило обойтись мягким наказанием, уволив женщину за «проступок, порочащий честь сотрудника полиции». Прокуратура с таким решением не согласилась и обратилась в суд, требуя изменить формулировку увольнения на «утрату доверия». Это более серьезная статья, которая влечет за собой негативные последствия для дальнейшей карьеры экс-полицейской.
Суд встал на сторону прокуратуры, признав доводы обоснованными и удовлетворив иск. Стоит отметить, что решение суда пока не вступило в законную силу.
Как ранее сообщал Mkset, в Стерлитамаке завершили громкое дело о наркоторговле, приговорив троих подельников к внушительным срокам заключения.