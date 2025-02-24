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Posted 24 февраля, 09:38

Published 24 февраля, 09:38

Modified 24 февраля, 17:42

Updated 24 февраля, 17:42

Женщина лишилась звания за скрытые богатства

Прокуратура нашла «черную кассу» ГАИ Башкирии

24 февраля 2025, 09:38
Фото: 1MI.

Женщина лишилась звания за скрытые богатства

В Белебее сотрудница Госавтоинспекции лишилась работы после того, как выяснилось, что она «забыла» указать внушительные суммы в своих декларациях, сообщает в понедельник, 24 февраля, прокуратура РБ.

Как установила Белебеевская межрайонная прокуратура, инспектор ГИБДД не внесла в сведения о доходах за 2022 и 2023 годы информацию о получении более ₽6 млн. Более того, выяснилось, что у её несовершеннолетней дочери имеется банковский счет, на который поступило свыше ₽450`000, о котором также «забыли» упомянуть.

Несмотря на явные признаки коррупционного нарушения, руководство отдела внутренних дел решило обойтись мягким наказанием, уволив женщину за «проступок, порочащий честь сотрудника полиции». Прокуратура с таким решением не согласилась и обратилась в суд, требуя изменить формулировку увольнения на «утрату доверия». Это более серьезная статья, которая влечет за собой негативные последствия для дальнейшей карьеры экс-полицейской.

Суд встал на сторону прокуратуры, признав доводы обоснованными и удовлетворив иск. Стоит отметить, что решение суда пока не вступило в законную силу.

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Как ранее сообщал Mkset, в Стерлитамаке завершили громкое дело о наркоторговле, приговорив троих подельников к внушительным срокам заключения.

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