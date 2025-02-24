mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 февраля, 05:56

Published 24 февраля, 05:56

Modified 24 февраля, 05:58

Updated 24 февраля, 05:58

Популярный маршрут «воскресили» в Уфе

Популярный маршрут «воскресили» в Уфе

24 февраля 2025, 05:56
Фото: 1MI.
Любимый многими автобус останется на линии, сообщает в понедельник, 24 февраля, официальный канал транспортного обслуживания населения Уфы.

Недавняя волна слухов о закрытии автобусного маршрута №218 взбудоражила уфимцев. Пассажиры, привыкшие к удобному способу добраться от улицы Гилева до больницы №18, забили тревогу в социальных сетях. Представители транспортного ведомства оперативно развеяли домыслы заявив, что маршрут №218 продолжит свою работу. Правда, есть небольшое изменение — обслуживать его будет другая компания.

Процесс смены перевозчика уже идет полным ходом. Как стало известно, 19 февраля состоялся конкурс, в котором приняли участие несколько претендентов на обслуживание популярного маршрута. Теперь комиссия рассматривает поступившие заявки, и имя победителя станет известно уже 18 марта.

Как ранее сообщал Mkset, многочисленные жалобы пассажиров привели к увольнению водителя автобуса №277.

Уфимский хам-водитель маршрутки поплатился за грубость
Узнать подробнее
Читайте также:
Жители Башкирии стали чаще умиратьКонцерт Цоя в Уфе попал в СетьСрочно сдайте старые купюры — скоро они обесценятся
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Конкурс#Башкортостан#Социальные сети#Россия#Благовещенск#Автобус#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Перевозчик#Маршрут №218#Больница №18
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика