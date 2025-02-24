Популярный маршрут «воскресили» в Уфе

Недавняя волна слухов о закрытии автобусного маршрута №218 взбудоражила уфимцев. Пассажиры, привыкшие к удобному способу добраться от улицы Гилева до больницы №18, забили тревогу в социальных сетях. Представители транспортного ведомства оперативно развеяли домыслы заявив, что маршрут №218 продолжит свою работу. Правда, есть небольшое изменение — обслуживать его будет другая компания.