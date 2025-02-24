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Posted 24 февраля, 09:17

Published 24 февраля, 09:17

Modified 24 февраля, 17:50

Updated 24 февраля, 17:50

Житель Башкирии потерялся в поисках коровы

Парень пропал из-за тёлки в Башкирии

24 февраля 2025, 09:17
Фото: 1MI.

Житель Башкирии потерялся в поисках коровы

История о пропавшем жителе Учалинского района, который отправился на поиски сбежавшей коровы, заставила поволноваться всю округу, сообщает в понедельник, 24 февраля, Госкомитет РБ по ЧС.

Как стало известно, инцидент произошел в селе Уразово, тихим вечером 22 февраля. Молодой человек, 1993 года рождения, полный решимости вернуть беглянку-корову, вместе с матерью отправился на её поиски. В какой-то момент их пути разошлись: женщина с коровой благополучно вернулись домой, а вот парень… исчез.

По итогу, женщина обратилась за помощью в Центр обработки вызовов Системы-112 утром 23 февраля. Подняли на ноги всех. В поисках пропавшего участвовали не только сотрудники полиции, но и волонтёры, и, конечно же, отзывчивые местные жители.

Как стало известно, вечером того же дня, объединенными усилиями, парня нашли. Он был изрядно замёрзшим и напуганным, поэтому его сразу же доставили в Учалинскую больницу.

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Как ранее сообщал Mkset, трагический инцидент произошел в селе Ильчимбетово, где поиски пропавшей завершились обнаружением тела в озере Тубак-Куль.

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