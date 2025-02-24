Парень пропал из-за тёлки в Башкирии

По итогу, женщина обратилась за помощью в Центр обработки вызовов Системы-112 утром 23 февраля. Подняли на ноги всех. В поисках пропавшего участвовали не только сотрудники полиции, но и волонтёры, и, конечно же, отзывчивые местные жители.