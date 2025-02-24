Один из городов Башкирии станет больше

Депутаты Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан на прошедшем заседании одобрили в первом чтении законопроект, предусматривающий пересмотр границ муниципальных образований в Дюртюлинском районе. Как отметил Председатель Госсобрания Константин Толкачев, в результате этих изменений город Дюртюли увеличит свою площадь за счет присоединения территорий Учпилинского и Такарликовского сельсоветов.