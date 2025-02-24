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Posted 24 февраля, 07:03

Published 24 февраля, 07:03

Modified 24 февраля, 07:05

Updated 24 февраля, 07:05

Один из городов Башкирии станет больше

Один из городов Башкирии станет больше

24 февраля 2025, 07:03
Фото: 1MI.
Дюртюли в Башкирии готовится к значительному расширению, благодаря принятому депутатами решению об изменении границ, сообщает в понедельник, 24 февраля, пресс-служба Госсобрания-Курултая РБ.

Депутаты Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан на прошедшем заседании одобрили в первом чтении законопроект, предусматривающий пересмотр границ муниципальных образований в Дюртюлинском районе. Как отметил Председатель Госсобрания Константин Толкачев, в результате этих изменений город Дюртюли увеличит свою площадь за счет присоединения территорий Учпилинского и Такарликовского сельсоветов.

Причиной расширения стала необходимость соответствия темпам развития города. Принятие данного закона позволит властям выполнить обязательства перед льготными категориями граждан, которым положены бесплатные земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. Законопроект также направлен на устранение технических неточностей и пересечений в границах между различными муниципальными образованиями.

Кроме того, пресс-служба Госсобрания сообщила, что аналогичные проекты по изменению границ муниципалитетов уже были реализованы в Татышлинском и Архангельском районах республики.

Как ранее сообщал Mkset, трасса Уфа-Оренбург преобразится до неузнаваемости благодаря многомиллиардному контракту.

Башкирские дороги готовятся к масштабной перестройке
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