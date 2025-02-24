Новая схема: как мошенники ловят жертв на форумах в интернете

Posted 24 февраля, 10:04
Published 24 февраля, 10:04
Modified 24 февраля, 10:06
Updated 24 февраля, 10:06
Согласно этой схеме, пользователь, которому ранее активно звонили телефонные мошенники, решает поискать информацию в интернете о том, как защититься от этих атак. Люди находят сайты с отзывами и мнениями тех, кто столкнулся с различными способами обмана. За ними могут скрываться злоумышленники. Якобы желая помочь, они убеждают пользователя, что он действительно контактировал с мошенниками и теперь необходимо срочно спасти его деньги. Следуя инструкциям, жертва теряет свои средства, самостоятельно переведя накопления неизвестным.
— Мы ищем информацию в интернете обо всем — от фильмов до рецептов на ужин. К сожалению, для многих россиян сегодня лучшим источником информации по финансовой безопасности остаются чаты и форумы. При этом «советчиками» там могут быть обыкновенные мошенники. В условиях стресса люди готовы сделать все возможное, чтобы защитить свои средства. Поэтому важно «включать голову», когда дело касается ваших денег. Средства могут быть в безопасности лишь на том счете, который был открыт непосредственно в банке, а отменить уже проведенный платеж, к сожалению, невозможно, — отметил Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности.
По словам Дмитрия Ревякина, в современном мире надо быть особенно внимательными в любой ситуации, на любом ресурсе и критично относиться к предложениям, особенно если они кажутся слишком выгодными. Внимательно вчитывайтесь в сообщения и пуш-уведомления от банка и не передавайте коды, полученные в них. Злоумышленники могут использовать эту информацию для доступа к вашим онлайн-сервисам и вывода средств, включая кредитные средства.