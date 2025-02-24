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Posted 24 февраля, 10:04

Published 24 февраля, 10:04

Modified 24 февраля, 10:06

Updated 24 февраля, 10:06

Новая схема: как мошенники ловят жертв на форумах в интернете

Новая схема: как мошенники ловят жертв на форумах в интернете

24 февраля 2025, 10:04
Фото: Изображение Midjourney.
Специалисты ВТБ выявили новую мошенническую схему. Подозревая, что их пытаются обмануть по телефону с помощью социнженерии, пользователи начинают искать советы на интернет-форумах, но вместе этого находят ресурсы, где активно работают мошенники. Общение в таких чатах чревато финансовыми потерями.

Согласно этой схеме, пользователь, которому ранее активно звонили телефонные мошенники, решает поискать информацию в интернете о том, как защититься от этих атак. Люди находят сайты с отзывами и мнениями тех, кто столкнулся с различными способами обмана. За ними могут скрываться злоумышленники. Якобы желая помочь, они убеждают пользователя, что он действительно контактировал с мошенниками и теперь необходимо срочно спасти его деньги. Следуя инструкциям, жертва теряет свои средства, самостоятельно переведя накопления неизвестным.

— Мы ищем информацию в интернете обо всем — от фильмов до рецептов на ужин. К сожалению, для многих россиян сегодня лучшим источником информации по финансовой безопасности остаются чаты и форумы. При этом «советчиками» там могут быть обыкновенные мошенники. В условиях стресса люди готовы сделать все возможное, чтобы защитить свои средства. Поэтому важно «включать голову», когда дело касается ваших денег. Средства могут быть в безопасности лишь на том счете, который был открыт непосредственно в банке, а отменить уже проведенный платеж, к сожалению, невозможно, — отметил Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности.

По словам Дмитрия Ревякина, в современном мире надо быть особенно внимательными в любой ситуации, на любом ресурсе и критично относиться к предложениям, особенно если они кажутся слишком выгодными. Внимательно вчитывайтесь в сообщения и пуш-уведомления от банка и не передавайте коды, полученные в них. Злоумышленники могут использовать эту информацию для доступа к вашим онлайн-сервисам и вывода средств, включая кредитные средства.

#Андрей Королев#Общество#Новости
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