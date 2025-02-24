Новая схема: как мошенники ловят жертв на форумах в интернете

Согласно этой схеме, пользователь, которому ранее активно звонили телефонные мошенники, решает поискать информацию в интернете о том, как защититься от этих атак. Люди находят сайты с отзывами и мнениями тех, кто столкнулся с различными способами обмана. За ними могут скрываться злоумышленники. Якобы желая помочь, они убеждают пользователя, что он действительно контактировал с мошенниками и теперь необходимо срочно спасти его деньги. Следуя инструкциям, жертва теряет свои средства, самостоятельно переведя накопления неизвестным.