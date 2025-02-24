Министр торговли Башкирии неожиданно сменил пост

Азат Аскаров родился в июне 1981 года в деревне Бакаево Кушнаренковского района Башкирии. Он окончил Российский государственный торгово-экономический университет и БАГСУ. Свою карьеру Аскаров начал в министерстве внешнеэкономических связей, торговли и предпринимательства Башкирии в 2004 году. Он также работал в управлении Роспотребнадзора и Госкомитете по торговле и защите прав потребителей. С 2017 по 2020 год возглавлял ГКУ «Испытательный центр». В последние годы Аскаров также занимал пост первого замминистра торговли и услуг.