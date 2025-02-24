Министр торговли Башкирии неожиданно сменил пост

Posted 24 февраля, 11:16
Published 24 февраля, 11:16
Modified 24 февраля, 17:33
Updated 24 февраля, 17:33
Азат Аскаров, ранее занимавший должность руководителя представительства Башкирии при Торгпредстве России в Узбекистане, уже приступил к исполнению своих обязанностей. Ранее пост занимал Алексей Гусев. Как стало известно, Гусев был освобожден от должности по собственному желанию и теперь назначен советником Главы РБ по вопросам стратегического взаимодействия с бизнесом.
Алексей Гусев с 2019 году стал первым заместителем председателя и председателем Госкомитета Башкирии по торговле и защите прав потребителей. В октябре 2020 года он был назначен министром торговли и услуг РБ. После выборов главы Башкирии правительство региона ушло в отставку, и Гусев продолжал работать в статусе исполняющего обязанности министра.
Азат Аскаров родился в июне 1981 года в деревне Бакаево Кушнаренковского района Башкирии. Он окончил Российский государственный торгово-экономический университет и БАГСУ. Свою карьеру Аскаров начал в министерстве внешнеэкономических связей, торговли и предпринимательства Башкирии в 2004 году. Он также работал в управлении Роспотребнадзора и Госкомитете по торговле и защите прав потребителей. С 2017 по 2020 год возглавлял ГКУ «Испытательный центр». В последние годы Аскаров также занимал пост первого замминистра торговли и услуг.
Как ранее сообщал Mkset, признанные иноагентами депутаты парламента Республики Башкортостан сразу же будут лишены статуса.