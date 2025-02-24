Квартиры должников распродают в Башкирии

Posted 24 февраля, 08:47
Published 24 февраля, 08:47
Modified 24 февраля, 17:49
Updated 24 февраля, 17:49
Росимущество выставило на торги арестованные квартиры, изъятые у должников. На аукционе представлены 88 объектов недвижимости, включая квартиры, комнаты, земельные участки и нежилые помещения. Особый интерес представляют квартиры с весьма низкими ценами.
— Покупка арестованной недвижимости — это, безусловно, возможность приобрести жилье по сниженной цене. Однако, важно учитывать риски. Перед участием в аукционе необходимо проверить юридическую чистоту объекта. Также, следует быть готовым к тому, что состояние квартиры может быть не идеальным и потребует дополнительных вложений в ремонт, — рассказывает риэлтор Елена Новикова изданию Mkset.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 17 марта на электронной площадке «РТС-тендер». Торги состоятся 19 марта.
Как ранее сообщал Mkset, жители Башкирии стали тратить больше денег на самые необходимые продукты, и это сразу отразилось в статистике.