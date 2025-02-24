Квартиры должников распродают в Башкирии

Росимущество объявило аукцион по продаже арестованной недвижимости, где можно найти варианты от скромных студий до просторных квартир по ценам ниже рыночных, сообщает в понедельник, 24 февраля, пресс-служба ведомства.

Росимущество выставило на торги арестованные квартиры, изъятые у должников. На аукционе представлены 88 объектов недвижимости, включая квартиры, комнаты, земельные участки и нежилые помещения. Особый интерес представляют квартиры с весьма низкими ценами. Уфа: 42,6 кв.м на Богдана Хмельницкого — 3 416 000 рублей

Ишимбай: 30,2 кв.м на Революционной, 8а — 1 703 000 рублей

Стерлитамак: 25,7 кв.м на проспекте Ленина, 24, а — 1 469 650 рублей

Мелеуз: 43,2 кв.м на Метеорологической, 11 — 1 833 450 рублей

Межгорье: 31,2 кв.м на Спортивной, 6 — всего 337 450 рублей — Покупка арестованной недвижимости — это, безусловно, возможность приобрести жилье по сниженной цене. Однако, важно учитывать риски. Перед участием в аукционе необходимо проверить юридическую чистоту объекта. Также, следует быть готовым к тому, что состояние квартиры может быть не идеальным и потребует дополнительных вложений в ремонт, — рассказывает риэлтор Елена Новикова изданию Mkset. Заявки на участие в аукционе принимаются до 17 марта на электронной площадке «РТС-тендер». Торги состоятся 19 марта. Цены на продукты заставляют экономить жителей Башкирии Узнать подробнее Как ранее сообщал Mkset, жители Башкирии стали тратить больше денег на самые необходимые продукты, и это сразу отразилось в статистике. Читайте также: Уфимцам обидно умирать раньше и работать больше Температурные качели возвращаются в Башкирию Уфимцы выживают на копейки