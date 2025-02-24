Концерт Цоя в Уфе попал в Сеть

Posted 24 февраля, 05:36
Published 24 февраля, 05:36
Modified 24 февраля, 05:38
Updated 24 февраля, 05:38
Редкие кадры, пропитанные духом эпохи перемен, вызвали настоящий фурор среди поклонников легендарного музыканта. Концерт, прошедший в Уфе 8 апреля в 1990 году, стал доступен каждому, кто захотел прикоснуться к истории русского рока. Запись концерта моментально разлетелась по социальным сетям, вызвав волну ностальгии и воспоминаний.
Поклонники Цоя, которым посчастливилось побывать на том самом концерте, поделились своими впечатлениями.
— Мне повезло побывать на этом концерте. Энергетика незабываемая, — пишет один из уфимцев.
— Вы счастливчики, кто там был, — комментирует Ришат.
— Был на этом концерте с отцом! Такое не забыть никогда, — делится Ленар.
Виктор Цой — культовая фигура русского рока, его песни стали гимном поколения. Его трагическая гибель в 1990 году стала шоком для поклонников его творчества. Стоит отметить, что концерт в Уфе стал одним из последних выступлений Виктора Цоя.
Как ранее сообщал Mkset, в вольере для животных в Парке Лесоводов в Уфе клыкастые хищники устроили для прогуливающихся концерт.