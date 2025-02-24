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Posted 24 февраля, 13:26

Published 24 февраля, 13:26

Modified 24 февраля, 13:53

Updated 24 февраля, 13:53

Кому вино с креветками, кому вода с хлебом: чем уфимцев кормят в самолете

Кому вино с креветками, кому вода с хлебом: чем уфимцев кормят в самолете

24 февраля 2025, 13:26
Фото: vk.com/airlinemeals.
Пассажиры уфимских рейсов делятся фотографиями и впечатлениями от бортового питания в соцсетях в понедельник, 24 февраля.

В России существуют определённые нормативы питания на авиарейсах, которые устанавливаются авиакомпаниями и регулируются внутренними правилами каждой конкретной компании. Эти нормативы могут различаться в зависимости от класса обслуживания, продолжительности полёта, типа воздушного судна и других факторов.

Обычно пассажирам предоставляются следующие виды питания:

  • Завтрак — обычно предлагается в утренних рейсах и включает в себя напитки (чай, кофе, сок), хлебобулочные изделия, масло, джем, сыр, колбасу или ветчину.

  • Обед — может быть предоставлен в длительных рейсах и включать в себя горячие блюда (суп, второе блюдо с гарниром), салаты, десерты.

  • Ужин — предлагается в вечерних рейсах и может состоять из лёгких закусок, десертов, напитков.

  • Детское питание — предоставляется для детей до 12 лет и включает в себя специальные блюда, соответствующие диетическим требованиям.

     

Однако стоит отметить, что не все авиакомпании предоставляют питание на своих рейсах. Это зависит от продолжительности полёта, класса обслуживания и других факторов. Некоторые компании предлагают пассажирам возможность заказать питание за дополнительную плату.

Важно отметить, что описанные нормативы могут меняться, поэтому рекомендуется уточнять информацию о питании на авиарейсах у конкретной авиакомпании или на официальном сайте Росавиации.

Пассажиры уфимских рейсов охотно делятся в соцсети «Вконтакте» снимками и впечатлениями о того, чем и как их кормили на борту того или иного рейса. Кому-то вместе с неожиданным местом в первом классе достаются креветки гриль и охлажденное игристое вино, а кто-то грустно жует булочку в хвосте самолёта, запивая ее простой водой. Посмотрим, чем кормят в самолётах Уфы.

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Международный рейс «Уфа — Баку» авиакомпании Azerbaijan Airlines: белое и красное вино, пахлава, морепродукты.

Международный рейс «Уфа — Анталья» авиакомпании Azur air куда прижимистей на питании туристов: только жидкость — вода, чай или кофе.

Внутренний рейс «Уфа — Санкт-Петербург» авиакомпании «Россия» оказался щедрее на бортовое питание — к напиткам прилагался ягодный круассан.

Внутренний рейс «Уфа — Москва» авиакомпании S7 Airlines: жидкость включена в норматив бортового питания, еду пассажиры покупают сами.

Пассажира внутреннего рейса из «Уфа — Ноябрьск» авиакомпания «Ямал» приятно удивила наличием хоть и лёгкого, но всё же ужина. Да, это первый замеченный нами случай питание не сухпаем на внутренних рейсах.

Пассажирке внутреннего рейса «Санкт-Петербург — Уфа» авиакомпании «СмартАвиа» пришлось самостоятельно продумывать и оплачивать рацион, так как в стоимость билета входила только вода.

Пассажир вечернего рейса «Уфа — Москва» получил сюрприз от «Аэрофлота» — место в бизнес-классе и первоклассный ужин с креветками и рыбой и бокалом игристого вина.

Заметим, что билет в бизнес-класс «Аэрофлота» на вечерний рейс «Уфа — Москва» во вторник, 25 февраля, согласно данным сайта перевозчика на момент публикации, стоит ₽43`577. Полёт на этом же самолёте в эконом-классе обойдётся в ₽6`757.

Пассажирам столичного рейса предлагают различные варианты меню — от диетического с пониженной калорийностью угощений до мусульманского с запретом алкоголя и свинины. Примеры меню поражают воображение. В списке можно встретить следующие угощения:

  • Ростбиф с сельдереем, свежими огурцами, перцем чили и зеленью
  • Мясо камчатского краба со свежими огурцами и долькой лимона
  • Ассорти из сыров Тет-де-Муан, Бри, Горгонзола, Пармезан
  • Ассорти из сыров Камамбер, Монте Блу, Раклет, Формаджио
  • Судак в сливочно-томатном соусе с запеченным картофелем и томатами черри
  • Лосось с овощами, стручковым горошком и кунжутом
  • Ростбиф с обжаренными грибами шиитаке и мини-перцами
  • Говядина в сливочно-гранатовом соусе с пюре из батата и запеченным мини-перцем
  • Перепелка в сливочном соусе с черносливом, курагой и полбой с кедровыми орешками.
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Напомним, запуск рейсов из Уфы в Китай вызвал ажиотаж у любителей авиапутешествий.

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