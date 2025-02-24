Кому вино с креветками, кому вода с хлебом: чем уфимцев кормят в самолете

Пассажиры уфимских рейсов охотно делятся в соцсети «Вконтакте» снимками и впечатлениями о того, чем и как их кормили на борту того или иного рейса. Кому-то вместе с неожиданным местом в первом классе достаются креветки гриль и охлажденное игристое вино, а кто-то грустно жует булочку в хвосте самолёта, запивая ее простой водой. Посмотрим, чем кормят в самолётах Уфы.