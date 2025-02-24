mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 февраля, 09:10

Published 24 февраля, 09:10

Modified 24 февраля, 09:15

Updated 24 февраля, 09:15

Китайский бизнес презентуют в Уфе

Китайский бизнес презентуют в Уфе

24 февраля 2025, 09:10
Фото: 1MI.
Форум развития сотрудничества Китая и Башкирии состоится в марте, сообщает в понедельник, 24 февраля, министр торговли РБ Алексей Гусев.

Встреча бизнесменов в рамках форума China Connect 2025 будет проходить в Уфе 13 марта. Как сообщает глава регионального Министерства торговли Алексей Гусев, предприниматели Башкирии смогут обсудить на мероприятии развитие сотрудничества с потенциальными партнёрами из Китая, узнать основные тренды и тенденции азиатского рынка. В том числе, в рамках China Connect 2025 поднимут тему параллельного импорта, возможности импортозамещения, актуальным таможенным правилам и закупке товаров из Китая, а также выход на азиатские маркетплейсы.

В Уфе раскупили билеты в Китай
Узнать подробнее

Напомним, ранее стало известно о запуске регулярного авиасообщения между Уфой и китайским курортом.

Читайте также:
Известный чиновник скончался в БашкирииКвартиры должников распродают в БашкирииУфимцы работают за долги — каждый должен почти ₽600`000
#Юлия Литвиненко#Общество#Экономика#Бизнес#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Сотрудничество#Форум#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Китай#Октябрьский#Туймазы#Импортозамещение#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Импорт#Маркетплейсы#China Connect 2025
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика