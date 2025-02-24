Китайский бизнес презентуют в Уфе

Встреча бизнесменов в рамках форума China Connect 2025 будет проходить в Уфе 13 марта. Как сообщает глава регионального Министерства торговли Алексей Гусев, предприниматели Башкирии смогут обсудить на мероприятии развитие сотрудничества с потенциальными партнёрами из Китая, узнать основные тренды и тенденции азиатского рынка. В том числе, в рамках China Connect 2025 поднимут тему параллельного импорта, возможности импортозамещения, актуальным таможенным правилам и закупке товаров из Китая, а также выход на азиатские маркетплейсы.