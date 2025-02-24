Как за 5 минут вернуть плиту в идеальное состояние: быстрые лайфхаки домохозяек

Posted 24 февраля, 13:00
Published 24 февраля, 13:00
Modified 24 февраля, 13:00
Updated 24 февраля, 13:00
Перед тем как приступить к чистке, важно понять, как правильно действовать, чтобы не тратить зря время и силы. Начнем с основ:
Каждый из этих этапов важен для достижения наилучшего результата, и мы разберем их по порядку.
Для быстрого избавления от жира на панели можно использовать обычное средство для чистки стекол и зеркал. Оно есть в каждом доме и доступно по цене, но действует удивительно эффективно. Распылите очиститель на загрязненную поверхность, дайте постоять несколько минут, чтобы средство подействовало, и протрите мягкой тканью. Этот метод отлично справляется с жирными пятнами и возвращает блеск даже самым запущенным плитам.
— Я всегда использую стеклоочиститель, потому что это быстро и доступно. Плита сияет, а времени тратится минимум, — рассказывает Марина Жукова, домохозяйка с 10-летним стажем.
Когда на плите появляются застарелые загрязнения или даже нагар, более мощное средство — жироудалитель. Его можно найти в большинстве супермаркетов и приобрести за весьма доступную цену. Один из самых популярных и действенных средств — это Liberhaus жироудалитель, который легко найти в любом магазине, например, в «Пятерочке».
Просто нанесите средство на загрязненные участки и оставьте на 2–5 минут. После этого воспользуйтесь зубной щеткой, чтобы аккуратно очистить поверхность от остатков грязи и жира. Вы увидите, как загрязнения исчезают, а ваша плита снова будет выглядеть как новая.
Если вы предпочитаете более щадящие способы, то есть вариант без химии — с использованием лимонной кислоты и средства для мытья посуды. Этот метод не только безопасен, но и чрезвычайно эффективен против жира.
Для этого возьмите небольшую емкость, смешайте 2–3 столовые ложки средства для мытья посуды с 1–2 столовыми ложками лимонной кислоты, и нанесите полученную смесь на загрязненные участки. Оставьте на 5 минут, затем аккуратно протрите губкой или мягкой тканью. После чистки пройдитесь сухой салфеткой — и плита будет как новенькая.
Не забывайте про ручки! Это та часть плиты, которая быстро покрывается жиром и требует особого внимания. Если ручки съемные, их можно замочить в растворе лимонной кислоты и средства для посуды. Для этого достаточно добавить теплую воду в оставшийся раствор, замочить ручки на 10 минут и почистить щеткой. Они вернут свой первоначальный вид, а грязь исчезнет в мгновение ока.
Если же вы не хотите снимать ручки, можно использовать жироудалитель. Нанесите его на поверхность ручек, оставьте на несколько минут, а затем протрите зубной щеткой. Это позволит избавиться от загрязнений без лишних усилий.
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