Как за 5 минут вернуть плиту в идеальное состояние: быстрые лайфхаки домохозяек

Чистка газовой плиты — задача, с которой сталкиваются все хозяйки. И если решиться на этот процесс можно, то вот как сделать его быстрым и эффективным — вопрос, который волнует многих. Жир, следы от готовки, нагар — все это затрудняет уборку, а порой кажется, что плиту невозможно отмыть.

Перед тем как приступить к чистке, важно понять, как правильно действовать, чтобы не тратить зря время и силы. Начнем с основ: Снимите ручки плиты, если это возможно. Очистите саму панель. Если ручки съемные, замочите их в растворе. Верните все детали на место и наслаждайтесь результатом. Каждый из этих этапов важен для достижения наилучшего результата, и мы разберем их по порядку. Простой и эффективный способ: стеклоочиститель Для быстрого избавления от жира на панели можно использовать обычное средство для чистки стекол и зеркал. Оно есть в каждом доме и доступно по цене, но действует удивительно эффективно. Распылите очиститель на загрязненную поверхность, дайте постоять несколько минут, чтобы средство подействовало, и протрите мягкой тканью. Этот метод отлично справляется с жирными пятнами и возвращает блеск даже самым запущенным плитам. — Я всегда использую стеклоочиститель, потому что это быстро и доступно. Плита сияет, а времени тратится минимум, — рассказывает Марина Жукова, домохозяйка с 10-летним стажем. Простой и эффективный способ: стеклоочиститель . Фото: канал Марины Жуковой Для сильных загрязнений: жироудалитель Когда на плите появляются застарелые загрязнения или даже нагар, более мощное средство — жироудалитель. Его можно найти в большинстве супермаркетов и приобрести за весьма доступную цену. Один из самых популярных и действенных средств — это Liberhaus жироудалитель, который легко найти в любом магазине, например, в «Пятерочке». Просто нанесите средство на загрязненные участки и оставьте на 2–5 минут. После этого воспользуйтесь зубной щеткой, чтобы аккуратно очистить поверхность от остатков грязи и жира. Вы увидите, как загрязнения исчезают, а ваша плита снова будет выглядеть как новая. Натуральная чистка: без химии, но эффективно Если вы предпочитаете более щадящие способы, то есть вариант без химии — с использованием лимонной кислоты и средства для мытья посуды. Этот метод не только безопасен, но и чрезвычайно эффективен против жира. Для этого возьмите небольшую емкость, смешайте 2–3 столовые ложки средства для мытья посуды с 1–2 столовыми ложками лимонной кислоты, и нанесите полученную смесь на загрязненные участки. Оставьте на 5 минут, затем аккуратно протрите губкой или мягкой тканью. После чистки пройдитесь сухой салфеткой — и плита будет как новенькая. Для сильных загрязнений: жироудалитель . Фото: канал Марины Жуковой Ручки плиты: как избавиться от загрязнений? Не забывайте про ручки! Это та часть плиты, которая быстро покрывается жиром и требует особого внимания. Если ручки съемные, их можно замочить в растворе лимонной кислоты и средства для посуды. Для этого достаточно добавить теплую воду в оставшийся раствор, замочить ручки на 10 минут и почистить щеткой. Они вернут свой первоначальный вид, а грязь исчезнет в мгновение ока. Если же вы не хотите снимать ручки, можно использовать жироудалитель. Нанесите его на поверхность ручек, оставьте на несколько минут, а затем протрите зубной щеткой. Это позволит избавиться от загрязнений без лишних усилий. Что стоит помнить при чистке? Не используйте кипяток для замачивания ручек, это может повредить краску и материал. Всегда дайте чистящему средству немного времени, чтобы оно подействовало. Для очищения стеклянных панелей идеально подходит средство для чистки стекол, так как оно эффективно устраняет жир, не оставляя следов. Ранее эксперты рассказали, как очистить духовку и сковородку за 5 минут, используя всего два ингредиента. Больше никаких мучений — как очистить чайник от накипи Узнать подробнее Читайте также: Эффективное средство для очистки слива: устраняет запахи и предотвращает засоры Как победить лед в морозильнике: лайфхаки, которые сэкономят ваше время! Как почистить кухонную вытяжку: 10 эффективных способов для борьбы с жиром