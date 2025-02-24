Как вернуть щетке робота-пылесоса заводское состояние с помощью простого лайфхака

Подготовьте щетку: извлеките щетку из пылесоса и осмотрите ее. Обратите внимание на поврежденные или загнутые участки. Если есть много пыли и мусора, аккуратно очистите щетку перед тем, как погрузить ее в воду.

Залейте кипятком: наполните глубокую миску кипятком и аккуратно погрузите в нее щетку. Важно, чтобы вся щетка оказалась в воде.

Подождите несколько минут: дайте щетке время распрямиться. Обычно достаточно 2-3 минут. Вы заметите, как она начнет возвращать свою форму.

Просушите щетку: после того как щетка станет мягкой и распрямится, аккуратно извлеките ее из воды и протрите насухо. Важно, чтобы щетка не оставалась в воде слишком долго, чтобы избежать повреждения материала.