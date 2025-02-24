Как технологии помогают сохранить молодость

Криолиполиз позволяет быстро избавиться от локальных жировых отложений, при этом не повреждая окружающее здоровые структуры. Преимущества метода заключаются, в том что он помогает уменьшить количество жировых клеток, что обеспечивает стойкий результат. Для сравнения при естественном похудении (диета, физическая активность) уменьшается объём жировой клетки, а их количество остаётся прежним. Поэтому при возобновлении калорийного питания возможен повторный набор веса, так как сохранившиеся жировые клетки заново начинают увеличиваться в объёме.