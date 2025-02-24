Как технологии помогают сохранить молодость

Posted 24 февраля, 09:11
Published 24 февраля, 09:11
Modified 24 февраля, 11:16
Updated 24 февраля, 11:16
И далеко не всегда красота=пластическая операция. Косметология XXI века может предложить разнообразные методики, которые помогают сохранить и продлить молодость. Это уходовые процедуры, инъекционные методики и аппаратное омоложение. Последний вариант отличается особой эффективностью и неинвазивностью, хорошей переносимостью и высоким профилем безопасности. Какие проблемы решает аппаратная косметология, когда рекомендуется прибегнуть и чего ожидать? На вопросы отвечает врач медицинского центра «СМ-Косметология».
Различные методики с использованием современного косметологического оборудования позволяют успешно решать следующие проблемы:
Аппаратная технология не нарушает целостность кожного покрова, но при этом оказывает воздействие на поверхностные и глубинные слои дермы. Индивидуальный подбор типа и мощности физической энергии позволяет получить наилучший результат. Аппаратные процедуры используются не только в эстетических целях, но и для устранения медицинских проблем кожи. Лазерная, ультразвуковая косметология входит в программу реабилитации после пластических операций, позволяя улучшить реконструктивный результат и сделать практически незаметными послеоперационные рубцы.
Результат этой косметической процедуры сопоставим с лифтингом после пластической операции. Эффект заметен уже после первого сеанса, который продолжается около получаса. Ультразвуковые лучи оказывают воздействие на поверхностные и глубокие слои кожи, а также на подлежащий мышечно-апоневротический слой. В этом и заключается уникальность методики.
Целенаправленный пучок ультразвуковых волн позволяет активировать процессы клеточного деления, ускорить и усилить синтез коллагеновых и эластиновых волокон, придать им правильную структуру с закручиванием по типу спирали. Это позволяет практически мгновенно подтянуть кожу и обеспечить долгосрочный результат.
Локальное охлаждение определённых частей тела приводит к образованию кристаллов из жировых частиц. Кристаллизация нарушает жизнедеятельность адипоцитов (жировых клеток). Процесс клеточной гибели продолжается в течение 1 месяца. Образующиеся метаболиты выводятся с током крови и лимфы естественным путём.
Криолиполиз позволяет быстро избавиться от локальных жировых отложений, при этом не повреждая окружающее здоровые структуры. Преимущества метода заключаются, в том что он помогает уменьшить количество жировых клеток, что обеспечивает стойкий результат. Для сравнения при естественном похудении (диета, физическая активность) уменьшается объём жировой клетки, а их количество остаётся прежним. Поэтому при возобновлении калорийного питания возможен повторный набор веса, так как сохранившиеся жировые клетки заново начинают увеличиваться в объёме.
Световой пучок определённой длины способен разрушить локальные отложения пигмента и вывести метаболиты естественным образом, используя резервы лимфатической системы. Прогревание тканей запускает процессы синтеза коллагеновых и эластиновых волокон, а также способствует их спирализации. В результате ткани подтягиваются, повышается тонус и упругость кожи.
Процедура заключается в том, что на определенную глубину кожи вводится тончайшая игла, через которую подаются радиоволны. Метод может использоваться не только для омоложения кожи, но и для лечения повышенной потливости, удаления растяжек и грубых рубцов.
Это технология экспресс-омоложения, которая позволяет получить мгновенный результат. Глубокое питание и увлажнение моментально подтягивает кожу и разглаживает морщины, придаёт лицу естественный блеск и сияние, устраняет пигментацию и укрепляет сосуды. Эта технология незаменима перед важными мероприятиями, так как позволяет сразу же наслаждаться достигнутым результатом и поражать гостей своей красотой.
Метод предполагает нанесение на кожу безопасного фотосенсибилизатора — это вещество, которое повышает восприимчивость к свету определенной длины. Последующее световое воздействие помогает нейтрализовать опасные свободные радикалы, запустить метаболические процессы в тканях, удалить повреждённые клетки и стимулировать естественные процессы клеточного деления, усилить синтез межклеточного вещества кожи. Комплексное воздействие фотодинамической терапии помогает подтянуть овал лица, разгладить мелкие морщины и устранить локальную пигментацию.
Процедура предполагает воздействие токами небольшой силы на проблемные участки кожи. Такое влияние заставляет мышечные клетки активно сокращаться и потреблять энергию. В результате происходит разрушение локальных жировых отложений, активация лимфодренажа и метаболических процессов. Миостимуляция является методом борьбы с ожирением, целлюлитом и отёками.
Перечисленные процедуры — это лишь малая часть методик аппаратной косметологии, которая доступна пациентам медицинского центра «СМ-Косметология».
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.