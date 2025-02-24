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Posted 24 февраля, 09:11

Published 24 февраля, 09:11

Modified 24 февраля, 11:16

Updated 24 февраля, 11:16

Как технологии помогают сохранить молодость

Как технологии помогают сохранить молодость

24 февраля 2025, 09:11
Фото: freepik.com. Как технологии помогают сохранить молодость
Реклама. ООО «СМ-Косметология», ОГРН 1127747110710, ИНН 7743868760. 127299, город Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 9/2. Лицензия на осуществление медицинской деятельности Л041-01137-77/00369682 от 28.05.2019 г. erid: 2W5zFJ2i5Qc
Благодаря успехам медицины продолжительность жизни современного человека неуклонно растет. Люди хотят быть не только здоровыми, но и красивыми.

И далеко не всегда красота=пластическая операция. Косметология XXI века может предложить разнообразные методики, которые помогают сохранить и продлить молодость. Это уходовые процедуры, инъекционные методики и аппаратное омоложение. Последний вариант отличается особой эффективностью и неинвазивностью, хорошей переносимостью и высоким профилем безопасности. Какие проблемы решает аппаратная косметология, когда рекомендуется прибегнуть и чего ожидать? На вопросы отвечает врач медицинского центра «СМ-Косметология».

Когда рекомендуется аппаратная косметология

Различные методики с использованием современного косметологического оборудования позволяют успешно решать следующие проблемы:

  • опущение тканей лица, которое прогрессирует с возрастом;
  • видимые поры;
  • угри и постакневые изменения;
  • рубцы и шрамы;
  • розацеа;
  • сосудистые звёздочки и сеточки;
  • повышенное пигментация;
  • неровность контура кожи, провисание овала лица;
  • дряблость и тусклость кожи;
  • мелкие и более глубокие морщины;
  • локальное отложение жира на лице и туловище.

Аппаратная технология не нарушает целостность кожного покрова, но при этом оказывает воздействие на поверхностные и глубинные слои дермы. Индивидуальный подбор типа и мощности физической энергии позволяет получить наилучший результат. Аппаратные процедуры используются не только в эстетических целях, но и для устранения медицинских проблем кожи. Лазерная, ультразвуковая косметология входит в программу реабилитации после пластических операций, позволяя улучшить реконструктивный результат и сделать практически незаметными послеоперационные рубцы.

Ультразвуковой SMAS-лифтинг

Результат этой косметической процедуры сопоставим с лифтингом после пластической операции. Эффект заметен уже после первого сеанса, который продолжается около получаса. Ультразвуковые лучи оказывают воздействие на поверхностные и глубокие слои кожи, а также на подлежащий мышечно-апоневротический слой. В этом и заключается уникальность методики.

Целенаправленный пучок ультразвуковых волн позволяет активировать процессы клеточного деления, ускорить и усилить синтез коллагеновых и эластиновых волокон, придать им правильную структуру с закручиванием по типу спирали. Это позволяет практически мгновенно подтянуть кожу и обеспечить долгосрочный результат.

Криолиполиз

Локальное охлаждение определённых частей тела приводит к образованию кристаллов из жировых частиц. Кристаллизация нарушает жизнедеятельность адипоцитов (жировых клеток). Процесс клеточной гибели продолжается в течение 1 месяца. Образующиеся метаболиты выводятся с током крови и лимфы естественным путём.

Криолиполиз позволяет быстро избавиться от локальных жировых отложений, при этом не повреждая окружающее здоровые структуры. Преимущества метода заключаются, в том что он помогает уменьшить количество жировых клеток, что обеспечивает стойкий результат. Для сравнения при естественном похудении (диета, физическая активность) уменьшается объём жировой клетки, а их количество остаётся прежним. Поэтому при возобновлении калорийного питания возможен повторный набор веса, так как сохранившиеся жировые клетки заново начинают увеличиваться в объёме.

Фототерапия и фотоомоложение

Световой пучок определённой длины способен разрушить локальные отложения пигмента и вывести метаболиты естественным образом, используя резервы лимфатической системы. Прогревание тканей запускает процессы синтеза коллагеновых и эластиновых волокон, а также способствует их спирализации. В результате ткани подтягиваются, повышается тонус и упругость кожи.

Микроигольчатый RF-лифтинг

Процедура заключается в том, что на определенную глубину кожи вводится тончайшая игла, через которую подаются радиоволны. Метод может использоваться не только для омоложения кожи, но и для лечения повышенной потливости, удаления растяжек и грубых рубцов.

Вакуумный гидропилинг Нydra Fashial

Это технология экспресс-омоложения, которая позволяет получить мгновенный результат. Глубокое питание и увлажнение моментально подтягивает кожу и разглаживает морщины, придаёт лицу естественный блеск и сияние, устраняет пигментацию и укрепляет сосуды. Эта технология незаменима перед важными мероприятиями, так как позволяет сразу же наслаждаться достигнутым результатом и поражать гостей своей красотой.

Фотодинамическая терапия

Метод предполагает нанесение на кожу безопасного фотосенсибилизатора — это вещество, которое повышает восприимчивость к свету определенной длины. Последующее световое воздействие помогает нейтрализовать опасные свободные радикалы, запустить метаболические процессы в тканях, удалить повреждённые клетки и стимулировать естественные процессы клеточного деления, усилить синтез межклеточного вещества кожи. Комплексное воздействие фотодинамической терапии помогает подтянуть овал лица, разгладить мелкие морщины и устранить локальную пигментацию.

Миостимуляция

Процедура предполагает воздействие токами небольшой силы на проблемные участки кожи. Такое влияние заставляет мышечные клетки активно сокращаться и потреблять энергию. В результате происходит разрушение локальных жировых отложений, активация лимфодренажа и метаболических процессов. Миостимуляция является методом борьбы с ожирением, целлюлитом и отёками.

Перечисленные процедуры — это лишь малая часть методик аппаратной косметологии, которая доступна пациентам медицинского центра «СМ-Косметология».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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