Как перевести собачьи годы в человеческие?

Posted 24 февраля, 07:07
Published 24 февраля, 07:07
Modified 24 февраля, 07:09
Updated 24 февраля, 07:09
Сравнение собачьих и человеческих лет — не лучший способ определить, на каком этапе взросления ваша собака. Подобное «уравнение» было создано для того, чтобы просто показать, что собаки стареют намного быстрее, чем люди.
На сегодняшний день с помощью исследований учёные дали более точную информацию о биологических часах наших питомцев и рассказали, как правильно определить возраст вашей собаки в человеческих годах.
Зная точный возраст вашего питомца, вы сможете понять, как правильно ухаживать за ним и обеспечить ему наилучшую жизнь. Специалисты компании Purina объяснили, на что опираются учёные при исследовании возраста собак:
— При расчёте возраста собаки по человеческим меркам нужно помнить о дополнительных факторах, которые влияют на рост и развитие животного. Даже в одной группе соотношения могут отличаться в силу особенностей породы, генетического здоровья родителей, условий содержания, — рассказывают специалисты.
Как правило, щенки крупных пород медленнее взрослеют, а после достижения зрелости быстрее стареют. У мелких пород всё наоборот: быстрое взросление, но медленное старение.
Как и люди, собаки с возрастом проходят несколько этапов жизни, и сроки варьируются в зависимости от размера и истории породы.
Существует несколько мнений и теорий о том, как протекает собачий возраст в соотношении с человеческими годами. Наиболее верной считается теория французского ветеринара Альбера Лебо. В её основе лежат возрастные этапы, которые у собаки и человека совпадают (половое созревание, взросление и старость):
Таким образом можно составить следующие общие примеры возраста собаки и человека:
Физические и поведенческие признаки также могут помочь определить возраст вашего питомца. Например, зубы могут быть особенно хорошим показателем возраста вашей собаки.
— К 7 месяцам у ваших щенков уже вырастут все коренные зубы; к 1-2 годам они потускнеют и могут слегка пожелтеть; а к 5-10 годам на них появятся износ и, возможно, признаки стоматологических заболеваний, — подтверждает доктор ветеринарных наук Эми Флауэрс.
Чтобы у вашего любимца было больше шансов на долгую и счастливую жизнь, сосредоточьтесь на поддержании ее здоровья и активности:
Если вас беспокоят какие-либо физические или поведенческие изменения, обратитесь к ветеринару.
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