Как перевести собачьи годы в человеческие?

Существует несколько мнений и теорий о том, как протекает собачий возраст в соотношении с человеческими годами. Наиболее верной считается теория французского ветеринара Альбера Лебо. В её основе лежат возрастные этапы, которые у собаки и человека совпадают (половое созревание, взросление и старость):