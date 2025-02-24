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Posted 24 февраля, 07:07

Published 24 февраля, 07:07

Modified 24 февраля, 07:09

Updated 24 февраля, 07:09

Как перевести собачьи годы в человеческие?

Как перевести собачьи годы в человеческие?

24 февраля 2025, 07:07
Фото: Изображение Midjourney. Как перевести собачьи годы в человеческие?
Существует миф о том, что один год собачей жизни равен семи человеческим годам. Но так ли это? А вот и нет! Узнайте настоящий возраст вашего хвостатого друга

Сравнение собачьих и человеческих лет — не лучший способ определить, на каком этапе взросления ваша собака. Подобное «уравнение» было создано для того, чтобы просто показать, что собаки стареют намного быстрее, чем люди.

На сегодняшний день с помощью исследований учёные дали более точную информацию о биологических часах наших питомцев и рассказали, как правильно определить возраст вашей собаки в человеческих годах.

Как ветеринары определяют возраст собак?

Зная точный возраст вашего питомца, вы сможете понять, как правильно ухаживать за ним и обеспечить ему наилучшую жизнь. Специалисты компании Purina объяснили, на что опираются учёные при исследовании возраста собак:

— При расчёте возраста собаки по человеческим меркам нужно помнить о дополнительных факторах, которые влияют на рост и развитие животного. Даже в одной группе соотношения могут отличаться в силу особенностей породы, генетического здоровья родителей, условий содержания, — рассказывают специалисты.

Как правило, щенки крупных пород медленнее взрослеют, а после достижения зрелости быстрее стареют. У мелких пород всё наоборот: быстрое взросление, но медленное старение.

Как правило, щенки крупных пород медленнее взрослеют, а после достижения зрелости быстрее стареют
Как правило, щенки крупных пород медленнее взрослеют, а после достижения зрелости быстрее стареют. Фото: Изображение Midjourney

Этапы жизни собак

Как и люди, собаки с возрастом проходят несколько этапов жизни, и сроки варьируются в зависимости от размера и истории породы.

  1. Щенок: большинство собак считаются щенками, пока их рост не замедлится и они не достигнут половой зрелости. Обычно это происходит в возрасте от 6 до 9 месяцев. Однако очень крупные породы, как правило, взрослеют медленнее и могут достигать подросткового возраста только в возрасте 1-2 лет.

  2. Молодой: большинство собак, по сути, являются подростками, пока их рост не прекращается и они не достигают социальной зрелости. Большинство из них считаются молодыми, пока им не исполнится 3-4 года.

  3. Взрослая особь: взрослая жизнь — самый длительный этап собак, который начинается, как только они достигают физической и социальной зрелости. Обычно их считаются взрослыми в возрасте от 3 до 7 лет.

  4. Старшие годы: некоторые считают, что старшие годы обычно начинается примерно в 7 лет, но маленькие собаки могут стареть медленнее и не считаться старичками до 10-11 лет. У крупных собак этот этап начинается раньше, у некоторых из них признаки старения проявляются уже в 5-6 лет.

Формула расчёта

Существует несколько мнений и теорий о том, как протекает собачий возраст в соотношении с человеческими годами. Наиболее верной считается теория французского ветеринара Альбера Лебо. В её основе лежат возрастные этапы, которые у собаки и человека совпадают (половое созревание, взросление и старость):

  1. Первый год жизни собаки равен 15 человеческим годам;
  2. Второй год жизни равен примерно 9 человеческим годам;
  3. Каждый дополнительный год равен примерно 4-5 человеческим годам.

Таким образом можно составить следующие общие примеры возраста собаки и человека:

  • 2-летние собаки похожи на молодых людей в возрасте от 22 до 24 лет;
  • 7-летние похожи на людей в возрасте от 44 до 56 лет — людей среднего возраста и приближающихся к пожилому;
  • 13-летние в возрасте от 68 до целых 100 человеческих лет.
Чтобы у вашего любимца было больше шансов на долгую и счастливую жизнь, сосредоточьтесь на поддержании ее здоровья и активности
Чтобы у вашего любимца было больше шансов на долгую и счастливую жизнь, сосредоточьтесь на поддержании ее здоровья и активности. Фото: Изображение Midjourney

Каковы общие признаки старения у собак?

Физические и поведенческие признаки также могут помочь определить возраст вашего питомца. Например, зубы могут быть особенно хорошим показателем возраста вашей собаки.

— К 7 месяцам у ваших щенков уже вырастут все коренные зубы; к 1-2 годам они потускнеют и могут слегка пожелтеть; а к 5-10 годам на них появятся износ и, возможно, признаки стоматологических заболеваний, — подтверждает доктор ветеринарных наук Эми Флауэрс.

Другими признаками возраста вашей собаки могут быть:

  • Седеющая шерсть;
  • Плохое зрение, помутнение в глазах;
  • Проблемы со слухом;
  • Ригидность мышц и суставов, артрит;
  • Снижение уровня активности и т. д.

Как помочь собаке прожить дольше

Чтобы у вашего любимца было больше шансов на долгую и счастливую жизнь, сосредоточьтесь на поддержании ее здоровья и активности:

  • Проводите ежегодные осмотры у своего ветеринара (или чаще, если необходимо), чтобы он мог выявить признаки старения и проблемы со здоровьем на ранней стадии:
  • Делайте все необходимые прививки и профилактику от заболеваний и паразитов, чтобы предотвратить серьезные заболевания;

  • Ухаживайте за зубами собаки, так как проблемы с зубами могут привести к системным заболеваниям;

  • Кормите её качественным кормом, соответствующим возрасту. Избегайте перекармливания (включая лакомства и объедки со стола), так как ожирение сокращает продолжительность жизни;

  • Выполняйте ежедневные физические упражнения для поддержания здорового веса и энергичности.

Если вас беспокоят какие-либо физические или поведенческие изменения, обратитесь к ветеринару.

Ранее учёные рассказали, сможет ли ваша собака жить вечно?

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