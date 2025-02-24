Известный чиновник скончался в Башкирии

Мухтар Фаткуллин родился 1 мая 1928 года, с пяти лет жил в Башкирии. Более 20 лет мужчина отдал работе в сфере труда и соцзащиты населения. Там он трудился с 1968 по 1988 годы в должности руководителя регионального комитета по труду и социальным вопросам. Известно, что Мухтар Фаткуллин — основоположник региональной системы занятости. Мужчина в 1971 году запустил первое в СССР бюро вакансий. Кроме того, Мухтар Фаткуллин разработал комплексную программу по улучшению демографической обстановки.