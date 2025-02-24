Известный чиновник скончался в Башкирии

Posted 24 февраля, 08:59
Published 24 февраля, 08:59
Modified 24 февраля, 09:01
Updated 24 февраля, 09:01
Глава Минтруда Башкирии сообщила, что Мухтара Фаткуллина не стало 23 февраля 2025 года. Причина и обстоятельства смерти в посте чиновницы не уточняются, как и время и место прощания с ее известным коллегой.
Мухтар Фаткуллин родился 1 мая 1928 года, с пяти лет жил в Башкирии. Более 20 лет мужчина отдал работе в сфере труда и соцзащиты населения. Там он трудился с 1968 по 1988 годы в должности руководителя регионального комитета по труду и социальным вопросам. Известно, что Мухтар Фаткуллин — основоположник региональной системы занятости. Мужчина в 1971 году запустил первое в СССР бюро вакансий. Кроме того, Мухтар Фаткуллин разработал комплексную программу по улучшению демографической обстановки.
— Уже после выхода на пенсию Мухтар Хурматович весь свой пыл и энтузиазм отдавал работе в Торгово-промышленной палате РБ, больше двух десятков лет возглавлял Совет ветеранов Правительства Башкортостана, — отмечает министр труда Башкирии Ленара Иванова. — Мухтар Хурматович через всю жизнь пронес тот огонек, с которым двадцатилетним пареньком пришел на нефтеперегонный завод в Ишимбае. Где бы ни трудился — радел за новизну и рационализаторство, заботился о товарищах, умел дружить, ценить.