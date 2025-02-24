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Posted 24 февраля, 13:41

Published 24 февраля, 13:41

Modified 24 февраля, 17:28

Updated 24 февраля, 17:28

В Уфе объявили распродажу арестованных автомобилей

Иномарки должников отдают «ниже рынка» в Башкирии

24 февраля 2025, 13:41
Фото: mkset.ru.

В Уфе объявили распродажу арестованных автомобилей

В Башкортостане с молотка уйдут транспортные средства, изъятые у злостных неплательщиков в счёт погашения их долгов, соответствующие лоты изучил Mkset в понедельник, 24 февраля.

Всего в списке 19 позиций. Это автомобили марок Renault, Kia, Mitsubishi, Hyundai, Ford, Audi, Honda, Mazda и несколько отечественных Lada разной степени свежести схода с конвейера, а также один «ГАЗ» 2006 года выпуска.

Начальная стоимость лотов варьируется от ₽70`000 («Приора» 2016 года) до ₽2,5 млн («Рено Каптюр» 2020 года).

Заявки Росимущество будет принимать до 20 марта. Арестованный за долги транспорт получит тот покупатель, который предложит за движимое имущество должников самую высокую цену на открытых торгах.

Квартиры должников распродают в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал об аукционе Росимущества, на котором реализуют изъятые квартиры должников.

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