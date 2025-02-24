Иномарки должников отдают «ниже рынка» в Башкирии

Posted 24 февраля, 13:41
Published 24 февраля, 13:41
Modified 24 февраля, 17:28
Updated 24 февраля, 17:28
Всего в списке 19 позиций. Это автомобили марок Renault, Kia, Mitsubishi, Hyundai, Ford, Audi, Honda, Mazda и несколько отечественных Lada разной степени свежести схода с конвейера, а также один «ГАЗ» 2006 года выпуска.
Начальная стоимость лотов варьируется от ₽70`000 («Приора» 2016 года) до ₽2,5 млн («Рено Каптюр» 2020 года).
Заявки Росимущество будет принимать до 20 марта. Арестованный за долги транспорт получит тот покупатель, который предложит за движимое имущество должников самую высокую цену на открытых торгах.