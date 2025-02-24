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Posted 24 февраля, 04:48

Published 24 февраля, 04:48

Modified 24 февраля, 04:50

Updated 24 февраля, 04:50

Хуже носков может быть только…: уфимцы назвали разочарования 23 февраля

Хуже носков может быть только…: уфимцы назвали разочарования 23 февраля

24 февраля 2025, 04:48
Фото: 1MI.
Праздник прошел, подарки вручены, а осадочек остался? Mkset узнал в понедельник, 24 февраля, какие сюрпризы точно не вызвали восторга у уфимских мужчин.

День защитника Отечества позади, и, надеемся, большинство представителей сильного пола остались довольны вниманием и презентами. Но, как говорится, в семье не без… невзрачного подарка. Чтобы выяснить, какие сюрпризы гарантированно вызывают уныние, Mkset провел опрос в своих социальных сетях. В голосовании приняли участие 225 человек.

Как и следовало ожидать, классика жанра — носки и нижнее белье — все еще остаются в топе «анти-подарков». Целых 29% респондентов заявили, что получить такой набор на 23 февраля — перспектива не самая радужная. Впрочем, носки оказались не на первом месте в этом печальном рейтинге. Гели для душа и шампуни, еще один частый гость в подарочных пакетах, тоже не вызвали энтузиазма у 31% опрошенных. Видимо, мужчины считают, что сами в состоянии позаботиться о своей гигиене.

Подарки на 23 февраля разочаруют уфимцев
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А вот абсолютным «чемпионом» разочарования стала… канцелярия. Целых 44% участников опроса признались, что ручки и блокноты в качестве подарка на 23 февраля — это совсем не то, о чем они мечтали. Что ж, видимо, офисных будней мужчинам хватает и без праздничных напоминаний.

Подарочные сертификаты не впечатлили 12% проголосовавших. Набор инструментов, казалось бы, полезная вещь, но и он не всем пришелся по вкусу. Как стало известно, 16% респондентов предпочли бы получить что-то другое, видимо, посчитав, что их инструментарий и так уже укомплектован по полной программе.

Как ранее сообщал Mkset, в Уфе в честь Дня защитника Отечества водители получили неожиданно приятный сюрприз.

На дорогах Уфы раздают подарки
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