Хуже носков может быть только…: уфимцы назвали разочарования 23 февраля

Posted 24 февраля, 04:48
Published 24 февраля, 04:48
Modified 24 февраля, 04:50
Updated 24 февраля, 04:50
День защитника Отечества позади, и, надеемся, большинство представителей сильного пола остались довольны вниманием и презентами. Но, как говорится, в семье не без… невзрачного подарка. Чтобы выяснить, какие сюрпризы гарантированно вызывают уныние, Mkset провел опрос в своих социальных сетях. В голосовании приняли участие 225 человек.
Как и следовало ожидать, классика жанра — носки и нижнее белье — все еще остаются в топе «анти-подарков». Целых 29% респондентов заявили, что получить такой набор на 23 февраля — перспектива не самая радужная. Впрочем, носки оказались не на первом месте в этом печальном рейтинге. Гели для душа и шампуни, еще один частый гость в подарочных пакетах, тоже не вызвали энтузиазма у 31% опрошенных. Видимо, мужчины считают, что сами в состоянии позаботиться о своей гигиене.
А вот абсолютным «чемпионом» разочарования стала… канцелярия. Целых 44% участников опроса признались, что ручки и блокноты в качестве подарка на 23 февраля — это совсем не то, о чем они мечтали. Что ж, видимо, офисных будней мужчинам хватает и без праздничных напоминаний.
Подарочные сертификаты не впечатлили 12% проголосовавших. Набор инструментов, казалось бы, полезная вещь, но и он не всем пришелся по вкусу. Как стало известно, 16% респондентов предпочли бы получить что-то другое, видимо, посчитав, что их инструментарий и так уже укомплектован по полной программе.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе в честь Дня защитника Отечества водители получили неожиданно приятный сюрприз.