Хуже носков может быть только…: уфимцы назвали разочарования 23 февраля

Как и следовало ожидать, классика жанра — носки и нижнее белье — все еще остаются в топе «анти-подарков». Целых 29% респондентов заявили, что получить такой набор на 23 февраля — перспектива не самая радужная. Впрочем, носки оказались не на первом месте в этом печальном рейтинге. Гели для душа и шампуни, еще один частый гость в подарочных пакетах, тоже не вызвали энтузиазма у 31% опрошенных. Видимо, мужчины считают, что сами в состоянии позаботиться о своей гигиене.