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Posted 24 февраля, 06:27

Published 24 февраля, 06:27

Modified 24 февраля, 06:29

Updated 24 февраля, 06:29

Домашние еноты: почему эти милые зверьки плохие питомцы?

Домашние еноты: почему эти милые зверьки плохие питомцы?

24 февраля 2025, 06:27
Фото: 1MI. Домашние еноты: почему эти милые зверьки плохие питомцы?
Еноты являются любимцами многих людей, и наверняка многие задумывались о том, что хотели бы завести себе необычного питомца. Однако жизнь с этими необычными зверьками совсем не так проста и приятна, как с кошками и собаками. Что кроется за умными глазками и милыми лапками этих животных?

Еноты — это дикие животные, известные своими отметинами на мордочках, похожими на маски. Люди любят их, потому что они милые и у них есть уникальный способ использовать свои лапы.

Хотя они могут показаться милыми, завести домашнего енота может доставить больше хлопот, чем пользы. Некоторые люди на протяжении многих лет содержат их в качестве домашних любимцев, однако это достаточно редкое явление.

Почему большинство вет-экспертов не рекомендуют держать их в качестве питомцев?

Из енотов получаются хорошие питомцы?

Это умные животные, обладающие не только высокой сообразительностью, но и хорошей памятью. Однако не стоит забывать, что они всё же дикие, и просто взять зверя с улицы, принести его домой и одомашнить, не получится. А вот если вы найдете енота, который был приручен или реабилитирован в общество, он может стать любящим и игривым питомцем.

— За енотами очень сложно ухаживать, так как они нуждаются в постоянном присмотре. Это активные и умные зверьки, которым требуется много умственного и физического развития. Они подходят не всем, и вы должны быть уверены, что сможете обеспечить их всем необходимым, — рассказывает Лиэнн Маклеод, доктор ветеринарных наук, специалист по мелким животным и экзотическим питомцам.

Завести такого сожителя не так-то просто, так как содержание такого животного сопряжено с определёнными условиями, требованиями и законами. Поэтому уточните этот вопрос прежде, чем забрать его к себе.

Еноты — умные животные, обладающие не только высокой сообразительностью, но и хорошей памятью.
Еноты — умные животные, обладающие не только высокой сообразительностью, но и хорошей памятью.. Фото: 1MI

Почему домашние еноты — это редкость?

Енотов чаще всего трудно содержать в качестве домашних животных, и это связано не только с условиями их содержания.

1) Непредсказуемый темперамент и характер

Эти животные могут быть агрессивными настолько же, насколько бывают милыми и ласковыми. Если их не приручить в детстве, они могут стать агрессивными уже в возрасте шести месяцев, и могут кусать всех подряд: как незнакомцев, так и членов своей семьи. Другие же еноты могут быть любопытными и дружелюбными по отношению к людям, или же вовсе могут стать пугливыми и убегать при приближении.

Так как полоскуны по своей натуре озорники, они любят исследовать всё вокруг себя. Благодаря своим лапам с длинными пальцами они могут открывать двери, отвинчивать крышки и многое другое, что не свойственно классическим питомцам. Из-за этого может быть трудно держать их подальше от мест или предметов, с которыми им не стоит взаимодействовать.

2) Переносчики болезней

Еноты могут быть переносчиками бешенства, а одобренной вакцинации от бешенства не существует, поэтому, если он кого-то укусит или поцарапает, его могут конфисковать и подвергнуть эвтаназии для тестирования и в качестве меры предосторожности.

К основным симптомам бешенства относятся:

  • Шатающаяся походка;
  • Отсутствие реакции на шум или движение поблизости;
  • Беспорядочное блуждание;
  • Выделения из глаз или рта;
  • Мокрая и спутанная шерсть на морде;
  • Повторяющиеся высокие звуки.

Если у вашего питомца енота проявляются эти симптомы, немедленно обратитесь к ветеринару или в службу контроля за животными.

Также они могут быть переносчиками чумы, сальмонеллы и лептоспироза, разных паразитов, и передавать их людям. Поскольку они могут кусаться даже без причины, они могут быть опасны для окружающих.

3) Трудности с поиском помощи

Если планируется отпуск, то навряд ли получится взять енота с собой, в отличии от кошки или собаки. Потребуется найти человека, который будет знать как заботиться об этом экзотическом питомце. Возможно, потребуется нанять специалиста.

Не меньше трудностей составит и поиск ветеринара.

— Не все ветеринары имеют опыт работы с енотами. Заранее свяжитесь с экзотическими ветеринарами в вашем регионе, чтобы найти того, кто специализируется на этом животном и готов взять его в качестве пациента, — советует доктор наук Маклеод.
Еноты могут быть агрессивными настолько же, насколько бывают милыми и ласковыми.
Еноты могут быть агрессивными настолько же, насколько бывают милыми и ласковыми.. Фото: 1MI

Уход за енотом

Если вы всё-таки решитесь завести этого необычного питомца, найдите заводчика, который специализируется на их разведении в качестве домашних животных. Ни в коем случае не приводите диких енотов в свой дом.

Вольер

Онилюбят играть, обниматься, и лазить по деревьям. В связи с этим им не подходят клетки или маленькие комнаты. Им нужен просторный вольер, где они могли бы свободно передвигаться.

На первое время для нового питомца подойдет большая клетка для собак. Также в доме понадобиться установить защиту от детей на двери, ящики и всё, куда они могут забраться — домашние еноты будут пытаться проникнуть везде.

Питание

Эти зверьки едят как мясо, так и растения. Они могут есть птицу, рыбу, насекомых, овощи и фрукты. Молодые особи могут есть столько, сколько захотят, но по мере того, как они становятся старше, их следует ограничивать в еде. Полноценные корма для собак — отличный диетический продукт для енотов. Они также любят обмакивать пищу в воду перед едой, поэтому вместе с едой давайте им неглубокую посуду с водой.

Дополнительная информация

  • Размеры: в среднем рост взрослых особей достигает от 40 до 70 см, а вес от 3 до 9 кг. Полного созревания они достигают в возрасте от 4 месяцев до 1 года;

  • Дрессировка: благодаря своему интеллекту, большинство домашних енотов способны запомнить и распознавать своё имя, и выучить несколько простых команд;

  • Лоток: некоторых енотов можно приучить к лотку, но они довольно упрямы и избирательны в том, когда слушать своего владельца, из-за чего получается это довольно редко;

  • Продолжительность жизни: в то время как в дикой природе еноты обычно живут всего несколько лет, в качестве домашнего животного они могут прожить до 20 лет.
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