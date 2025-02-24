Домашние еноты: почему эти милые зверьки плохие питомцы?

Эти животные могут быть агрессивными настолько же, насколько бывают милыми и ласковыми. Если их не приручить в детстве, они могут стать агрессивными уже в возрасте шести месяцев, и могут кусать всех подряд: как незнакомцев, так и членов своей семьи. Другие же еноты могут быть любопытными и дружелюбными по отношению к людям, или же вовсе могут стать пугливыми и убегать при приближении.