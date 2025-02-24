Башкирский работник попал в ловушку

Posted 24 февраля, 06:22
Published 24 февраля, 06:22
Modified 24 февраля, 06:24
Updated 24 февраля, 06:24
В воскресенье, 23 февраля, привычный ход событий на водозаборе близ деревни Холмогоры в Куюргазинском районе был нарушен. Работник, заступивший на дежурство, перестал отвечать на звонки, вызвав серьезное беспокойство у своих коллег. Ситуация осложнялась тем, что единственный путь к водозабору пролегал через заснеженное поле, где предстояло преодолеть около километра на лыжах.
Не теряя времени, сотрудники водозабора обратились на единый номер экстренных служб 112. На место происшествия были направлены спасатели Госкомитета РБ по ЧС и бригада скорой помощи. Добравшись на автомобилях до деревни Холмогоры, спасатели, медик и местный проводник, знавший короткий путь, пересели на снегоход и отправились к водозабору.
Прибыв на место, они обнаружили работника, состояние которого требовало немедленной медицинской помощи. Мужчину аккуратно перенесли на снегоход и доставили до машины скорой помощи, ожидавшей на краю деревни.
Как ранее сообщал Mkset, жизнь 43-летней уфимки висела на волоске, пока врачи не решились на сложную операцию, чтобы удалить огромную опухоль.