Башкирский работник попал в ловушку

В воскресенье, 23 февраля, привычный ход событий на водозаборе близ деревни Холмогоры в Куюргазинском районе был нарушен. Работник, заступивший на дежурство, перестал отвечать на звонки, вызвав серьезное беспокойство у своих коллег. Ситуация осложнялась тем, что единственный путь к водозабору пролегал через заснеженное поле, где предстояло преодолеть около километра на лыжах.