Башкирские сотрудники дешевле казанских

Типичный инженер-конструктор в Уфе — это мужчина (80%) в возрасте 42 лет с высшим образованием (94%). Он стабилен в своей карьере: в среднем, такие специалисты работают на последнем месте 6,8 года. При этом, значительная часть (32%) готова к переезду, что делает их привлекательными для компаний из других регионов.