Башкирские сотрудники дешевле казанских

Posted 24 февраля, 04:29
Published 24 февраля, 04:29
Modified 24 февраля, 04:31
Updated 24 февраля, 04:31
Выбор места для расширения строительного бизнеса — вопрос непростой. Важно учесть не только логистику и доступность ресурсов, но и стоимость рабочей силы. Аналитики в феврале 2025 года провели анализ зарплатных ожиданий и предложений для инженеров-конструкторов и обнаружили любопытные нюансы.
Максимальная зарплата, на которую может рассчитывать инженер-конструктор в Уфе, составляет 190 000 рублей в месяц. Казань предлагает чуть больше — до 205 000 рублей. Лидеры по зарплатам — Москва (300 000 рублей) и Санкт-Петербург (250 000 рублей). Однако, не стоит забывать, что и уровень жизни в этих городах выше.
Чтобы претендовать на топовые позиции и, соответственно, самые высокие зарплаты в Уфе, нужно соответствовать определенным требованиям. Работодатели ценят:
Даже без опыта можно найти работу в Уфе. Начинающим специалистам с неполным высшим образованием (архитектурным, строительным или техническим), знанием САПР и основ строительных нормативов предлагают зарплату от 45 000 до 55 000 рублей. В Казани за аналогичный набор навыков готовы платить от 50 000 до 60 000 рублей.
Типичный инженер-конструктор в Уфе — это мужчина (80%) в возрасте 42 лет с высшим образованием (94%). Он стабилен в своей карьере: в среднем, такие специалисты работают на последнем месте 6,8 года. При этом, значительная часть (32%) готова к переезду, что делает их привлекательными для компаний из других регионов.
Как ранее сообщал Mkset, Республика Башкортостан оказалась на 23-м месте в рейтинге регионов по качеству жизни за 2024 год.