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Posted 23 февраля, 04:00

Published 23 февраля, 04:00

Modified 3 марта, 13:32

Updated 3 марта, 13:32

СОГАЗ получил наивысший кредитный рейтинг от Эксперт РА

СОГАЗ получил наивысший кредитный рейтинг от Эксперт РА

23 февраля 2025, 04:00
Фото: АО «СОГАЗ.
Реклама. АО «СОГАЗ», ИНН 7731451749. erid: 2W5zFHubGQY
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг финансовой надежности АО «СОГАЗ» на уровне ruААА, прогноз по рейтингу — стабильный. Агентство выделяет исключительную социально-экономическую значимость компании среди факторов поддержки рейтинга.

Агентство отметило, что по итогам 9 месяцев 2024 года СОГАЗ продемонстрировал высокие показатели рентабельности капитала и инвестиций, а также сильные позиции по качеству активов и ликвидности. На присвоение рейтинга также повлияли высокий уровень управления и надежность перестраховочной защиты. Присвоению наивысшего рейтинга также способствует исключительную социально-экономическую значимость компании.

Согласно оценке «Эксперт РА», страховой портфель СОГАЗа характеризуется высокой диверсификацией по видам, клиентам и каналам продаж, а также стабильностью своей структуры. На крупнейшее направление деятельности — ДМС — приходится 32,2% совокупной страховой премии за 9 месяцев прошлого года.

Агентство позитивно оценивает высокое нормативное соотношение собственных средств и принятых обязательств СОГАЗа, а также отмечает высокое качество активов компании и их диверсификацию.

Высоко оценивается агентством качество финансового планирования и управления, достаточный уровень организации бизнес-процессов и системы управления рисками. Также позитивно отмечен большой опыт СОГАЗа по урегулированию крупных страховых случаев.

Впервые наивысший рейтинг надежности был присвоен агентством СОГАЗу в 2003 году. Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным.

Страховая Группа «СОГАЗ» основана в 1993 году. Федеральная компания предлагает более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Надежность и финансовая устойчивость страховщика подтверждены ведущими рейтинговыми агентствами. Региональная сеть Группы включает в себя более 1000 подразделений и офисов продаж по всей России.

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