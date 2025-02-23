«Салават Юлаев» уступил ЦСКА

Posted 23 февраля, 20:00
Published 23 февраля, 20:00
Modified 23 февраля, 20:21
Updated 23 февраля, 20:21
Матч ЦСКА и «Салавата Юлаева» завершился поражением последних со счётом 2:4. Исход матча фактически решился во вторую двадцатиминутку. Если в первом периоде ни один клуб не отметился успешными бросками, то следующий оказался куда динамичнее.
На 25-й минуте ЦСКА взяли инициативу в свои руки и забили сразу два гола «СЮ». Уже вскоре счёт на табло сравнялся, однако к концу периода голкипер «Салавата» пропустил ещё одну шайбу. «Добили» уфимцев в конце третьей двадцатиминутки, закрепив превосходство четвёртой шайбой.