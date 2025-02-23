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Posted 23 февраля, 20:00

Published 23 февраля, 20:00

Modified 23 февраля, 20:21

Updated 23 февраля, 20:21

«Салават Юлаев» уступил ЦСКА

«Салават Юлаев» уступил ЦСКА

23 февраля 2025, 20:00
Фото: ХКСЮ / Telegram.
Москвичи обыграли уфимцев на льду башкирской столицы в воскресенье, 23 февраля.

Матч ЦСКА и «Салавата Юлаева» завершился поражением последних со счётом 2:4. Исход матча фактически решился во вторую двадцатиминутку. Если в первом периоде ни один клуб не отметился успешными бросками, то следующий оказался куда динамичнее.

На 25-й минуте ЦСКА взяли инициативу в свои руки и забили сразу два гола «СЮ». Уже вскоре счёт на табло сравнялся, однако к концу периода голкипер «Салавата» пропустил ещё одну шайбу. «Добили» уфимцев в конце третьей двадцатиминутки, закрепив превосходство четвёртой шайбой.

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Ранее Mkset рассказывал о состоянии травмированного хоккеиста «СЮ» Григория Панина.

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