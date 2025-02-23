«Салават Юлаев» уступил ЦСКА

На 25-й минуте ЦСКА взяли инициативу в свои руки и забили сразу два гола «СЮ». Уже вскоре счёт на табло сравнялся, однако к концу периода голкипер «Салавата» пропустил ещё одну шайбу. «Добили» уфимцев в конце третьей двадцатиминутки, закрепив превосходство четвёртой шайбой.