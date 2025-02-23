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Posted 23 февраля, 06:57

Published 23 февраля, 06:57

Modified 23 февраля, 06:59

Updated 23 февраля, 06:59

В Башкирии обещают -21°

Погода удивляет капризами в Уфе

23 февраля 2025, 06:57
Фото: 1MI.

В Башкирии обещают -21°

Синоптики в воскресенье, 23 февраля, дали прогноз на начало последней рабочей недели февраля в Башкортостане.

В понедельник, 24 февраля, снежные осадки обойдут центральную Башкирию. Они выпадут лишь в северных и южных районах.

Ветер — северо-восточного направления, умеренной силы. По югу ожидаются неблагоприятные явления, такие как метель и голодёд. Участникам дорожного движения нужно быть предельно осторожными.

Ночью в Башкирии обещают -11°C… -16°C при нормальных условиях, при прояснениях похолодать может до -21°C. При этом днём потеплеет до -3°C… -8°C.

Снежная буря заблокировала дороги Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что 22 февраля из-за опасных явлений были парализованы многие трассы на территории Республики.

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