Погода удивляет капризами в Уфе

Posted 23 февраля, 06:57
Published 23 февраля, 06:57
Modified 23 февраля, 06:59
Updated 23 февраля, 06:59
В понедельник, 24 февраля, снежные осадки обойдут центральную Башкирию. Они выпадут лишь в северных и южных районах.
Ветер — северо-восточного направления, умеренной силы. По югу ожидаются неблагоприятные явления, такие как метель и голодёд. Участникам дорожного движения нужно быть предельно осторожными.
Ночью в Башкирии обещают -11°C… -16°C при нормальных условиях, при прояснениях похолодать может до -21°C. При этом днём потеплеет до -3°C… -8°C.
Ранее Mkset сообщал о том, что 22 февраля из-за опасных явлений были парализованы многие трассы на территории Республики.