Метель парализовала Башкирию

Временные ограничения коснулись четырёх участков. Движение по ним из-за погодных условий стало крайне опасным. Причём если обычно в подобных случаях запрещают проезд лишь грузовикам, такси и маршруткам, на этот раз трассы перекрыты для всех без исключений: