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Posted 23 февраля, 08:49

Published 23 февраля, 08:49

Modified 23 февраля, 08:51

Updated 23 февраля, 08:51

Четыре трассы закрыли в Башкирии

Метель парализовала Башкирию

23 февраля 2025, 08:49
Фото: 1MI.

Четыре трассы закрыли в Башкирии

В отдалённых районах Башкортостана прекратили всё движение автотранспорта, сообщили в МЧС в воскресенье, 23 февраля.

Временные ограничения коснулись четырёх участков. Движение по ним из-за погодных условий стало крайне опасным. Причём если обычно в подобных случаях запрещают проезд лишь грузовикам, такси и маршруткам, на этот раз трассы перекрыты для всех без исключений:

  • Зианчуринский район, Верхний Сарабиль — Кувандык (на протяжении 34 км) — до 18:00 23 февраля;

  • Хайбуллинский район, Акъяр — Большеабишево (на протяжении 68 км) — до 20:00 23 февраля;

  • Хайбуллинский район, Янтышево — Галиахметово (на протяжении 16 км) — до 20:00 23 февраля;

  • Баймакский район, Магнитогорск — Ира (на протяжении 28 км) — до 17:00 23 февраля.

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Ранее Mkset публиковал прогноз погоды в Башкирии на 24 февраля.

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