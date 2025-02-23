Метель парализовала Башкирию

Posted 23 февраля, 08:49
Published 23 февраля, 08:49
Modified 23 февраля, 08:51
Updated 23 февраля, 08:51
Временные ограничения коснулись четырёх участков. Движение по ним из-за погодных условий стало крайне опасным. Причём если обычно в подобных случаях запрещают проезд лишь грузовикам, такси и маршруткам, на этот раз трассы перекрыты для всех без исключений:
Зианчуринский район, Верхний Сарабиль — Кувандык (на протяжении 34 км) — до 18:00 23 февраля;
Хайбуллинский район, Акъяр — Большеабишево (на протяжении 68 км) — до 20:00 23 февраля;
Баймакский район, Магнитогорск — Ира (на протяжении 28 км) — до 17:00 23 февраля.