Квитанции ЖКХ оказались обманом в Уфе

В поддельных квитанциях мошенники в качестве контактов указывают лишь номер телефона, по которому получателю необходимо позвонить, чтобы «согласовать время поверки приборов». После того, как клюнувший на удочку аферистов свяжется по этому номеру, его, вероятно, начнут принуждать воспользоваться QR-кодом, указанным на подложном документе. Он может быть указан под предлогом получения скидки или облегчения оплаты коммунальных услуг.