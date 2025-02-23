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Posted 23 февраля, 05:03

Published 23 февраля, 05:03

Modified 23 февраля, 06:50

Updated 23 февраля, 06:50

Лжеквитанции по услугам ЖКХ рассылают уфимцам

Квитанции ЖКХ оказались обманом в Уфе

23 февраля 2025, 05:03
Фото: 1MI.

Лжеквитанции по услугам ЖКХ рассылают уфимцам

Жители башкирской столицы стали находить подозрительные платёжки за коммунальные услуги, сообщают местные Telegram-каналы в воскресенье, 23 февраля.

В поддельных квитанциях мошенники в качестве контактов указывают лишь номер телефона, по которому получателю необходимо позвонить, чтобы «согласовать время поверки приборов». После того, как клюнувший на удочку аферистов свяжется по этому номеру, его, вероятно, начнут принуждать воспользоваться QR-кодом, указанным на подложном документе. Он может быть указан под предлогом получения скидки или облегчения оплаты коммунальных услуг.

При оплате по QR-коду деньги поступают напрямую злоумышленникам. Кроме того, такие QR-коды могут вести на фишинговые сайты, предлагающие скачать вредоносные приложения, которые предоставляют мошенникам доступ к личным данным и банковским счетам.

Чтобы защититься, важно внимательно проверять реквизиты перед оплатой и не спешить с переводом средств. Если квитанция вызывает подозрения из-за неточностей или неаккуратного оформления, лучше воспользоваться альтернативными способами оплаты, например, через официальный сайт управляющей компании или личный кабинет в ГИС ЖКХ. При использовании QR-кодов рекомендуется проверять, на какой сайт они ведут, и использовать безопасные сканеры, которые анализируют ссылки на наличие угроз.

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Ранее Mkset сообщал о резком скачке активности фальшифомонетчиков в Башкирии.

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